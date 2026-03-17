Honvédelmi miniszter: A Tisza párt már odaígérte Magyarországot Brüsszelnek és Kijevnek

Szalay-Bobrovniczky Kristóf országjárásán elmondta, Magyar Péter odaígérte a hazáját a globalista elitnek.
„Kap egy politikai formáció, amiről senki nem tud semmit. Politikai támogatást Brüsszelből. Aztán most nyilvánvalóan Kijevből. Hogy ennek ne lenne ára, hát mindannyian tudjuk, ha bemegyünk a közértbe, a kenyérért fizetni kell, a politikai szívességért meg még többet kell fizetni” – jelentette ki a tárcavezető.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte,
oda vagyunk ígérve, hogyha ezek véletlenül nyernek, vissza kell mindent adni. A médiájuk egyetlen kukkot nem szól arról, hogy Magyar Péter mit csinált itt az elmúlt hónapokban, meg években. Szemet hunynak fölötte, támogatják szemérmetlenül, mert a nagy érdekek kiszolgálására oda van ígérve az ország jövője.
