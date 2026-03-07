Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

honvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna hibrid hadműveletet folytat Magyarországgal szemben, a kőolaj elzárása ennek a része

7 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint Ukrajna hibrid háborút folytat Magyarország ellen és provokál. A miniszter szerint a Barátság kőolajvezeték műszaki ok nélküli zárva tartása egy „nagyon magas eszkalációs szint” a hibrid hadműveletben. A hibrid hadművelet provokációkat, nyilatkozatokat, olyan döntéseket foglal magába, amelyek a káosz és az adott országra helyeződő nyomás növelését célozzák
Link másolása
Vágólapra másolva!
honvédelmi miniszterkőolajbrüsszelnemzeti petíció

Ukrajna hibrid hadműveletet folytat Magyarországgal szemben, amely újabb fázisába lépett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktorról szóló, elfogadhatatlan kijelentésével – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Csuhaj Ildikó vezető szerkesztővel beszélgetett.

A Barátság kőolajvezeték blokkolása miatt Szlovákia nem szállít több áramot Ukrajnának
A Barátság kőolajvezeték helyreállítása kapcsán a honvédelmi miniszter úgy vélte, Brüsszel és Kijev összejátszik az ellenzékkel
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kijelentette:

„Ukrajnától minden kitelik, a legismertebb művelete az Északi Áramlat felrobbantása volt”.

Mint mondta, „Magyarország célkeresztjében van ennek az országnak, hiszen Magyarország a saját érdekében cselekszik ebben az egyébként rettenetes háborúban”.

Magyarország érdeke azt diktálja, hogy ne szállítsunk fegyvert, ne adjunk pénzt és semmi körülmények között ne sodródjunk bele a háborúba – hangsúlyozta a politikus. Ez azt jelenti, hogy ne küldjünk katonát, és ennek feltétele az, hogy megakadályozzuk Ukrajna európai uniós csatlakozását. Ebből a nézőpontból Magyarország ellenség – fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elfogadhatatlan provokációnak nevezte az ukrán elnök Magyarország miniszterelnökét fenyegető nyilatkozatát, ami megítélése szerint beleillik a „hibrid hadviselési láncba”.

„Folyamatosan emelik a téteket, folyamatosan tesznek, illetve mondanak olyan dolgokat, ami növeli a feszültséget, és aminek az a célja, hogy politikai káoszt állítsanak elő Magyarországon” - hangsúlyozta.

A miniszter szerint a Barátság kőolajvezeték műszaki ok nélküli zárva tartása egy „nagyon magas eszkalációs szint” a hibrid hadműveletben. A hibrid hadművelet provokációkat, nyilatkozatokat, olyan döntéseket foglal magába, amelyek a káosz és az adott országra helyeződő nyomás növelését célozzák – magyarázta.

Az energetikai infrastruktúra védelme kapcsán a tárcavezető aláhúzta, „a Magyar Honvédség végzi a feladatát, minden Magyarországot fenyegető veszélyt felmérnek, értékelnek, és ez alapján járnak el. A gáz-, olaj- és elektromos vezetékrendszerre kapcsolódó állomások egy provokációban történő sérülése a magyar energiaellátást, a gazdaságot és a közlekedést befolyásolná negatívan” – tette hozzá.

Okkal feltételezhetjük, hogy egy ellenünk hibrid hadműveletet folytató állam, ilyen kritikus infrastruktúra elemekkel kapcsolatos provokációkkal is próbálkozik - mondta a miniszter.

Közölte, a honvédség erői egy előre lefektetett terv szerint, az Energiaügyi Minisztérium által adott információk alapján az egyeztető törzsben meghatározott elemek köré vonult ki, ezeket biztosítja. „Szeretném a közvéleményt megnyugtatni, hogy a szükséges erő az bőven rendelkezésre áll” – hangsúlyozta.

A Barátság kőolajvezeték helyreállítása kapcsán a miniszter úgy vélte, Brüsszel és Kijev összejátszik az ellenzékkel, amely szerinte azért kapja a támogatást Brüsszelből és Kijevből, hogy választást nyerjen. Ha a Tisza Párt véletlenül nyer, be fogják rajta hajtani azt, amiért most a támogatást kapják – hangoztatta.

A tárcavezető a 2022. március 10-én Magyarország felett átrepült ukrán drónról azt mondta, „utólag még úgy is felfoghatjuk, hogy egy főpróba volt, egy kísérlet volt arra nézve, hogy hogyan reagál Magyarország”.

„Nagyon sokat fejlődött a honvédség azóta, sokkal több eszközünk van sokkal jobb kezekben” –mondta. Hozzátette, a tanulságokat levonták, és ezért is tesznek olyan óvintézkedéseket, mint a légtérzár vagy légtérkorlátozás elrendelése, hogy minél kisebbre csökkentsék a valószínűségét egy ilyen esetnek.

  • A Himars tüzérségi eszközök beszerzése kapcsán felidézte, az eszközrendszernek lesz egy védelmi ipari lába, egy saját, Humars-nak nevezett verziója, amely Magyarországon a Rába és a cseh Tatra közös vállalkozása lesz. A Humars eszköz nemcsak a Magyar Honvédségnek fontos, hanem régiós exporttermékké is válhat, amellyel a magyar védelmi ipar tovább erősödik – emelte ki.
  • Az európai uniós Safe program keretében lehívható, ezermilliárd forintos védelmi hitelről úgy nyilatkozott, információi szerint a tárgyalássorozat végén járnak.
  • A két hadifogoly Magyarországra szállítására vonatkozó kérdésre a honvédelmi miniszter azt mondta, magyar nemzetiségű, magyar állampolgárokról van szó, akik kényszersorozottak voltak. Hazajöttek, „az életük biztonságban van”, és ezt csak ez a kormány, csak ez a miniszterelnök tudta elérni – jegyezte meg.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a választás tétje, hogy „van-e erőnk ahhoz, hogy a saját érdekünket megvédve ne sodródjunk a háborúba, és megvédjük a magyarok energiaellátását, (...) és tudjuk folytatni azt a magyar utat, amit most a Tisza le akar cserélni”.

 

Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen

A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!