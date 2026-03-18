Koppant a tiszás jelölt, nem tudott fogást találni Takács Péterék rendezvényén

Egy általános iskolában megtartott közéleti fórum kapcsán indult támadásokra válaszolt Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta: mivel a hétvégi kampányrendezvény nem tanítási időben zajlott, így nem sértette a vonatkozó törvényeket. Mint mondta, a szabályozás egyértelműen különbséget tesz az iskolai működés ideje és az azon kívüli események között – számolt be a Veol.
Mit mond a törvény?
A 2011. évi CXC. törvény szerint pártok nem működhetnek az iskolákban, és politikai tevékenység sem folytatható akkor, amikor az intézmény a diákok felügyeletét látja el. Ugyanakkor tanítási időn kívül – például hétvégén – lehetőség van közéleti rendezvények megtartására.
Az ismert baloldali oligarcha-klán strómanja minket vádol jogszabálysértéssel, miközben pontosan tudja, hogy hétvégén iskolában is lehet fórumot tartani”
– fogalmazott Takács Péter, utalva Ujvári Szilviára, a Tisza Párt helyi jelöltjére.
Plakátrongálás is történt
A politikus röviden arra is kitért: Pápán több utcából eltűntek a választási plakátjaik:
Képviselőjelölt asszony, van esetleg valamilyen tippje, hogy ez kinek a beleegyezésével, esetleg utasítására történt? Engem nagyon érdekelne, éppen ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk”
– jelentette be Takács Péter.