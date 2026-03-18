Utcára ment a tiszás influenszer, és pofonvágta a valóság

Koppant a tiszás jelölt, nem tudott fogást találni Takács Péterék rendezvényén

A Tisza párt Veszprém vármegye 4. számú válaszkerületének jelöltje szerint törvénytelen volt Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Takács Péter egészségügyi államtitkár, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjének fóruma, amelyet egy általános iskola aulájában tartottak meg múlt hétvégén – számolt be róla a Veol. A jogszabály azonban mást mond. 
Egy általános iskolában megtartott közéleti fórum kapcsán indult támadásokra válaszolt Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta: mivel a hétvégi kampányrendezvény nem tanítási időben zajlott, így nem sértette a vonatkozó törvényeket. Mint mondta, a szabályozás egyértelműen különbséget tesz az iskolai működés ideje és az azon kívüli események között – számolt be a Veol.

Takács Péter szerint a jogszabály egyértelmű: tanítási időn kívül politikai rendezvény is tartható az iskolákban (Forrás: Facebook/Takács Péter)
Hazudik az RTL? Utcai Tisza-plakátokról érkeztek fotók

Mit mond a törvény?

A 2011. évi CXC. törvény szerint pártok nem működhetnek az iskolákban, és politikai tevékenység sem folytatható akkor, amikor az intézmény a diákok felügyeletét látja el. Ugyanakkor tanítási időn kívül – például hétvégén – lehetőség van közéleti rendezvények megtartására.

Az ismert baloldali oligarcha-klán strómanja minket vádol jogszabálysértéssel, miközben pontosan tudja, hogy hétvégén iskolában is lehet fórumot tartani”

 – fogalmazott Takács Péter, utalva Ujvári Szilviára, a Tisza Párt helyi jelöltjére.

Plakátrongálás is történt

A politikus röviden arra is kitért: Pápán több utcából eltűntek a választási plakátjaik

Képviselőjelölt asszony, van esetleg valamilyen tippje, hogy ez kinek a beleegyezésével, esetleg utasítására történt? Engem nagyon érdekelne, éppen ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk” 

– jelentette be Takács Péter.

