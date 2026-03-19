Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Kormányinfó

Kormányinfó: Semmi okunk nincs, hogy Zelenszkij szavában megbízzunk

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha azt mondja Zelenszkij, hogy három óra múlva érkezik Magyarországra az olaj, akkor sem előlegezzük meg neki a bizalmat. Amíg nincs itt az olaj, addig nincs pénz! Erről beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón újságírói kérdésre válaszolva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy államfőnek, hogy ha a saját államának polgára megfenyegeti egy másik ország vezetőjét, akkor attól el kell határolódnia. Ukrajna esetében ez nehéz, mert ott pont az államfő fenyegeti egy másik ország miniszterelnökét. Tehát semmi okunk nincs, hogy megbízzunk Zelenszkij elnök szavában – hangzott el a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely válasza. A kérdés pedig az volt, hogy amennyiben a most zajló uniós csúcson felszólaló Zelenszkij megígéri, hogy a jövő héten megnyitja a Barátság kőolajvezetéket, akkor Orbán Viktor feloldja-e az Ukrajnának szánt uniós támogatás blokkolását.

Semmi okunk, hogy Zelenszkij szavában megbízunk – válaszolt újságírói kérdésre Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Brüsszel ebben az ügyben is cinkosa Zelenszkij elnöknek, akinek a szavaira amúgy sincs okunk adni, mert volt már jó néhány eset, amikor csalódnunk kellett azok valóságtartalmában. Egyetlen egy dologban tudunk megbízni,

ha megérkezik Magyarországra az olaj, és folyamatossá válik a szállítás."

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!