Gulyás Gergely: Magyarországnak elegendő tartaléka van a védett üzemanyagárak fenntartásához

Szóba került az üzemanyagok védett ára, valamint a Barátság kőolajvezeték ügye is. Gulyás Gergely elmondta: a kormány minden eszközzel azon dolgozik, hogy a vezetéket újraindítsák, mert az energiaellátás és az üzemanyagárak alakulása szorosan összefügg ezzel.

A védett üzemanyagár bevezetése kapcsán a BKV és a Volán jelezte: ők nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, mivel nagykereskedelmi áron vásárolnak a Moltól. Gulyás szerint ugyanakkor a legfontosabb az, hogy a Barátság vezeték ismét működjön, mert ez az üzemanyagárakra is hatással van.

Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar delegáció érkezett Kijevbe, hogy az ukrán vezetéssel tárgyaljon a Barátság vezeték ügyéről. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy a látogatás szerinte magánjellegű, és nem érti annak célját.

Gulyás Gergely erre úgy reagált:

Ha az ukrán elnök ennyire tájékozatlan, akkor az az állam nem működik. Vagy Zelenszkij hazudik”.

Az ukrán külügy szóvivője közben úgy fogalmazott, hogy az ukrán vezetés a magyar delegáció érkezését úgy értékeli, mintha turisták érkeztek volna az országba. Gulyás szerint ugyanakkor a magyar vizsgálóbizottság felállítása éppen a jó szándék jele, hiszen semmi akadálya nem lenne annak, hogy az ukrán fél bemutassa az állítólagos károkat. A miniszter szerint az, hogy a magyar szakértőket nem engedik be, inkább azt bizonyítja, hogy a vezeték működőképes.