Gulyás Gergely: Magyarországnak elegendő tartaléka van a védett üzemanyagárak fenntartásához

A Magyarországgal és Orbán Viktor családjával szembeni ukrán fenyegetésekről, a Barátság kőolajvezeték állapotának ellenőrzéséről, a védett üzemanyagár bevezetéséről és a háborús helyzetről is beszámolt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón.
Nem terveznek újabb energialépéseket
Gulyás jelezte: a magyar kormány jelenleg nem tervezi, hogy a dízelszállítás után az áramellátást is korlátozza Ukrajna felé. Ennek oka, hogy a határ túloldalán is jelentős számú magyar közösség él, akiket egy ilyen lépés közvetlenül érintene.
A miniszter szerint Ukrajna célja az lehet, hogy politikai nyomást gyakoroljon a magyar kormányra. Úgy fogalmazott: ha Ukrajna nem tud kormányváltást elérni Magyarországon, akkor érdeke lesz újranyitni a kőolajvezetéket, ha viszont sikerülne ez a cél, akkor erre már nem lenne szükség, hiszen a Tisza Párt több alkalommal is beszélt az orosz olajról való leválásról.
Hozzátette: szerinte Ukrajna mozgástere korlátozottabb, mert „előbb fogynak ki a pénzből, mint Magyarország az olajból”.
Magyarország kitilthatja az országot fenyegető ukrán szereplőket
Gulyás Gergely arról beszélt, hogy felmerülhet, hogy a fenyegető kijelentéseket tevő ukrán személyeket kitiltják Magyarországról. A Védelmi Tanács minden rendelkezésre álló eszközt megvizsgál, és ezek között szerepel a fenyegetőző ukránok magyarországi beutazásának megtiltása is.
Gulyás szerint az ukrán fél már maga is elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása mögött nem technikai, hanem politikai okok állnak.
A Kijevbe küldött magyar vizsgálódelegáció addig marad Ukrajnában, amíg lehetővé nem teszik számukra a vezeték érintett szakaszának megtekintését, vagy az ukrán fél egyértelműen ki nem jelenti, hogy ezt nem engedélyezi.
Ukrajna az uniós szerződését szegi meg, amikor blokkolja az orosz olajat
Gulyás Gergely kitért arra, hogy ha Ukrajna nem tudja elérni, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, akkor zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket. Az a kérdés, hogy az ukrán vezetés kibírja-e addig, amíg a (jelenlegi) magyar kormányt „el tudja tenni láb alól”.
Figyelmeztetett arra, hogy
Ukrajna az uniós társulási szerződésében vállalta, hogy területén átengedi az EU felé tartó orosz kőolajat a Barátság-vezetéken. Úgy tűnik, hogy a mostani lépésével ezt a vállalását szegi meg Kijev
– jelentette ki a miniszter.
Ha a kőolaj- és földgázárak felmennek, akkor a világ összes országa ki van szolgáltatva. Ha a Brent nyersolaj ára 120 dollár fölé megy, akkor az orosz Ural típusú olaj ára is 90 dollár környékére emelkedik.
A magyarok garanciát várnak az olajvezeték működésére az EU-csúcson
A Kormányinfón az is felmerült, hogy Orbán Viktor visz-e kompromisszumos javaslatot Brüsszelbe, a jövő heti uniós csúcsra a Barátság kőolajvezeték körül kialakult feszültség feloldására. Gulyás Gergely szerint a magyar álláspont lényege egy kölcsönös megállapodás Ukrajnával. A javaslat szerint
Magyarország nem blokkolná a 90 milliárd eurós uniós támogatás folyósítását Ukrajna számára, valamint a 20. szankciós csomag elfogadását. A magyar elképzelés szerint ezért cserébe Ukrajnának újra kellene indítania a Barátság kőolajvezetéket, és garanciát kellene adnia arra, hogy a szállítást később sem állítják le.
Gulyás Gergely hozzátette: százszázalékos garancia természetesen nincs, de ha a vezeték ismét leállna, akkor az ukrán félnek be kellene engednie a magyar és a szlovák szakembereket, hogy a helyszínen vizsgálják meg a kialakult helyzetet.
Hat interkonnektorral készült fel Magyarország az energiakockázatokra
A Török Áramlat vezetéket érintő esetleges támadásokra való felkészülésről is kérdezték a kormányt. Gulyás Gergely szerint Magyarország az elmúlt években jelentősen megerősítette energiaellátási biztonságát. A miniszter elmondta:
míg 2010-ben mindössze két olyan interkonnektor működött, amelyen keresztül földgázt lehetett szállítani Magyarországra, addig ma már hat ilyen összeköttetés áll rendelkezésre, ami nagyobb mozgásteret biztosít az ellátásban.
Gulyás az üzemanyagár-sapka kapcsán is pontosított.
Mint mondta, a védett ár nem egy fix ár, hanem egy plafon, amely csak akkor lép életbe, ha a piaci ár ezt meghaladja.
A miniszter szerint az árak alakulásában kulcsszerepe lehet annak is, ha újraindul a Barátság kőolajvezeték, mert ez biztosan csökkentené Magyarország számára az olaj árát. Hozzátette: az is kedvezően hatna az energiaárakra, ha lezárulna az amerikai–iráni–izraeli konfliktus.
Az Adria-vezetéknek korlátai vannak
Felmerült, miért nem épített Magyarország az elmúlt években alternatív útvonalakat az orosz kőolaj kiváltására. Gulyás Gergely szerint a kormány dolgozik ilyen megoldásokon, több nemzetközi partner bevonásával. A miniszter elmondta: Magyarország Azerbajdzsán irányából tervez új energiaútvonalat kiépíteni, amelyben Románia és Törökország is partner, az Európai Bizottság is rábólintott.
Gulyás Gergely az Adria-vezetékkel kapcsolatban is beszélt a nehézségekről. Mint mondta, a vezeték bővítése csak részben oldaná meg az ellátást, mert a rendszer nem kizárólag csővezetékre épülne.
A miniszter szerint egy ilyen megoldásnál az energia egy részét tankerhajókkal kellene szállítani, ami drágább és logisztikailag is bonyolultabb megoldást jelentene.
A Békemenet jelentősége
Gulyás a közelgő Békemenetről is beszélt. Felidézte:
Mikor az első Békemenetet 2012-ben megszervezték, valószínűleg maguk a szervezők sem gondolták, hogy az eseménynek ekkora jelentősége lesz a magyar közéletben."
A miniszter szerint a Békemenet az évek során olyan politikai és társadalmi eseménnyé vált, amely képes nagy tömegeket megszólítani és mozgósítani.
A választási csalásról szóló narratíva a vereségtől való félelmet jelzi
A Kormányinfón szóba került az is, hogy Magyar Péter a választási csalás lehetőségéről beszél. Gulyás Gergely szerint az ilyen állítások politikai célokat szolgálnak, és nem szabad hitelt adni nekik.
A miniszter úgy fogalmazott:
minél inkább terjeszti valaki a választási csalásról szóló narratívát, annál inkább arra utal, hogy tart a vereségtől."
Hangsúlyozta: a választások tisztaságát megkérdőjelező híresztelések alaptalanok.
Ha Orbán Viktor nyer, Ukrajna feloldhatja az olajblokádot
Arra a kérdésre, hogy Magyarország milyen eszközökkel tudja „letörni” a blokádot, Gulyás Gergely azt mondta: szerinte Ukrajna mozgástere jelentősen szűkült a nemzetközi politikai helyzet változásával, mert Ukrajna elvesztette az Egyesült Államokat mint fő szponzort, ezért korlátozottabbak a lehetőségei.
Gulyás szerint jelenleg Ukrajna egyik politikai eszköze az lehet, hogy a magyar ellenzéket segíti hatalomra. Hozzátette: ha Orbán Viktor megnyeri a választást, akkor szerinte Ukrajnának érdeke lesz a helyzet rendezése.
A miniszter azzal indokolta ezt, hogy Ukrajnának szüksége van azokra az uniós forrásokra, amelyekhez Magyarország hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges, ezért egy választási győzelem után várhatóan feloldhatják az olajblokádot.
Nem kizárt, hogy az ukránok a Török Áramlatot is megtámadhatják
Az energiabiztonság kérdése is szóba került, különösen a régiót érintő gázvezetékekkel kapcsolatban. A sajtó arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy fennáll-e annak a veszélye, hogy az ukránok a Török Áramlat vezetéket is megtámadhatják.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter röviden reagált a felvetésre.
Mint mondta, nem zárható ki egy ilyen forgatókönyv.
Gulyás szerint a jelenlegi háborús helyzetben az energetikai infrastruktúra kiemelt kockázatnak van kitéve, ezért minden ilyen lehetőséget komolyan kell venni.
Ha Brüsszel egyhangú döntés nélkül ad pénzt Ukrajnának, az a jogrend végét jelenti
Az Európai Unió Magyarország megkerülésével juttathat forrásokat Ukrajnának. Gulyás Gergely szerint ha ez valóban egyhangú döntés nélkül történne, az az európai jogrend súlyos megsértését jelentené, sőt, a jogrend megszűnését az EU-ban.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: ha Brüsszel támogatni akarja Ukrajnát, a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha az ukrán vezetéssel újranyittatnák a Barátság kőolajvezetéket, amely kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása szempontjából.
Gulyás szerint Brüsszelben sokan arra számítanak, hogy a magyar ellenzék nyeri a következő választást. Hangsúlyozta azonban:
A kérdésről végső soron a magyar választók döntenek majd."
Gulyás: Álhír a magyar választások orosz befolyásolása
A miniszter újságírói kérdésre reagálva, miszerint az oroszok befolyásolnák a magyar választási kampányt, kijelentette:
Ez egy álhír, amit vélhetően azért hoztak nyilvánosságra, hogy ellensúlyozzák a Zelenszkij elnök magyar miniszterelnökkel szembeni halálos fenyegetését.”
Gulyás Gergely hozzátette, hogy a témában megnevezett személy „nincs és soha nem is volt Magyarországon”, ahogy más orosz szolgálati tiszt sem érkezett az országba.
Népszavazást ígér a Tisza Ukrajna csatlakozásáról
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Tisza Párt támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. Mint mondta, Magyar Péterék azt ígérik: kormányra kerülésük esetén népszavazást tartanának az ukrán csatlakozás kérdéséről.
A miniszter szerint ugyanakkor már ebből is látszik, hogy a felvetés nem komoly, mivel jelenleg alkotmányos akadályai vannak egy ilyen népszavazásnak Magyarországon.
A Tisza Párt vezetői támogatják az orosz energiáról való leválást és Ukrajna csatlakozását
Szóba került Magyar Péter javaslata is, amelyben a Tisza Párt elnöke arra szólította fel Orbán Viktort, hogy közösen utazzanak Kijevbe. Gulyás Gergely szerint azonban a Tisza Párt politikai álláspontja több ponton is ellentétes a kormány energiapolitikájával.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott:
A Tisza Párt vezetői közül alig van olyan, aki ne nyilatkozott volna arról, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz kőolajról.
Ha Zelenszkij nem tud a delegációról, akkor az ukrán állam nem működik – vagy az elnök hazudik
Szóba került az üzemanyagok védett ára, valamint a Barátság kőolajvezeték ügye is. Gulyás Gergely elmondta: a kormány minden eszközzel azon dolgozik, hogy a vezetéket újraindítsák, mert az energiaellátás és az üzemanyagárak alakulása szorosan összefügg ezzel.
A védett üzemanyagár bevezetése kapcsán a BKV és a Volán jelezte: ők nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, mivel nagykereskedelmi áron vásárolnak a Moltól. Gulyás szerint ugyanakkor a legfontosabb az, hogy a Barátság vezeték ismét működjön, mert ez az üzemanyagárakra is hatással van.
Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar delegáció érkezett Kijevbe, hogy az ukrán vezetéssel tárgyaljon a Barátság vezeték ügyéről. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy a látogatás szerinte magánjellegű, és nem érti annak célját.
Gulyás Gergely erre úgy reagált:
Ha az ukrán elnök ennyire tájékozatlan, akkor az az állam nem működik. Vagy Zelenszkij hazudik”.
Az ukrán külügy szóvivője közben úgy fogalmazott, hogy az ukrán vezetés a magyar delegáció érkezését úgy értékeli, mintha turisták érkeztek volna az országba. Gulyás szerint ugyanakkor a magyar vizsgálóbizottság felállítása éppen a jó szándék jele, hiszen semmi akadálya nem lenne annak, hogy az ukrán fél bemutassa az állítólagos károkat. A miniszter szerint az, hogy a magyar szakértőket nem engedik be, inkább azt bizonyítja, hogy a vezeték működőképes.
Orbán Viktor a fenyegetések ellenére is elmegy a lakossági fórumokra
A Kormányinfón szóba került Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus kijelentése is, aki korábban Orbán Viktor gyermekeit is emlegetve fogalmazott meg fenyegetést. A kérdés arra irányult, hogy a miniszterelnök a történtek után is részt vesz-e a nyilvános lakossági fórumokon.
Gulyás Gergely azt mondta:
Orbán Viktor továbbra is elmegy a nyilvános rendezvényekre, a fenyegetések nem változtatják meg a programját. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ilyen kijelentéseket komolyan kell venni.
Hozzátette: különösen azért kell komolyan venni a történteket, mert szerinte korábban az ukrán elnök részéről is érkezett fenyegetés a magyar miniszterelnökkel szemben. Az Orbán Viktor biztonságáért felelős szervek ennek megfelelően járnak el, és biztosítják a szükséges védelmet Orbán Viktor számára a nyilvános eseményeken is.
Az amerikai cél: béke vagy legalább tűzszünet
A miniszter az orosz-ukrán háborúról is beszélt. Elmondása szerint az amerikai adminisztráció két célt tűzött ki maga elé: elsősorban a béke megteremtését, ennek hiányában pedig legalább egy tűzszünet elérését.
Gulyás Gergely szerint ugyanakkor az orosz álláspont ettől eltér. A miniszter úgy fogalmazott: Oroszország hajlandó békét kötni, de tűzszünetet nem, és ezt Vlagyimir Putyin korábban Orbán Viktornak is egyértelművé tette.
65–70 körzetben lát esélyt a Fidesz győzelmére Orbán Viktor
Gulyás beszélt a közelgő választásokról és a nemzetközi helyzetről is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Orbán Viktor értékelése alapján több tucat választókerületben jó esélye van a kormánypártoknak. Elmondta:
A miniszterelnök szerint jelenleg 65–70 olyan egyéni választókerület van, ahol a Fidesz győzelmének komoly esélye látszik.
Donald Trump számos katonai konfliktust lezárt
Gulyása nemzetközi helyzet kapcsán Donald Trump szerepéről is szót ejtett. Mint mondta, a Magyarországot közvetlenül érintő háborús konfliktusban az amerikai elnök mindent megtesz a béke megteremtéséért, ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy az Egyesült Államok a múltban katonai eszközökkel is lezárt konfliktusokat, például Irán ellen indított hadműveletek során.
Zelenszkij lépte át a diplomáciai határokat
Gulyás Gergely több aktuális külpolitikai és belpolitikai kérdésről is beszélt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az ukrán elnök diplomáciai stílusa túllép a megszokott kereteken, és ez magyarázza a feszült reakciókat.
A minisztert arról is kérdezték, hogy Lázár János korábban azt javasolta: terjesszék a „Z1G” kifejezést. Gulyás Gergely erre úgy reagált, hogy az ügyben érdemes inkább magát Lázár Jánost kérdezni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a diplomáciai határok átlépése nem Magyarország részéről történt.
A diplomáciában megszokott formákat nem Magyarország lépte túl, hanem az ukrán elnök. Az ukrán elnök nem része az európai civilizációnak”
– fogalmazott Gulyás.
A miniszter egy másik kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy a hatóságok figyelmét a világ bármely pontján felkeltené egy olyan szállítmány, amely jelentős mennyiségű készpénzt tartalmaz.
Zelenszkij viselkedése árulkodó a Barátság-olajvezetékkel kapcsolatban
A Miniszterelnökséget vezető miniszter ételmezése szerint az, hogy Zelenszkij elnök nem akar tudomást venni a Barátság kőolajvezeték ellenőrzése céljából Kijevbe érkezett magyar küldöttségről,
arra utal, hogy nincs akadálya az olajszállítás újraindításának a Barátság-vezetéken.
Emlékeztetett rá, hogy a kormány hétfőn rendkívüli ülést tartott, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai és az iráni konfliktusok miatt kialakult olajárrobbanás miatt hívott össze. A kormány döntött arról, hogy Magyarország területén bevezeti az üzemanyagok védett árát. Ennek értelmében a benzin literjét legfeljebb 595 forintért, a gázolajat 615 forintért lehet árusítani a hazai benzinkutakon.
A kormány elítéli az Orbán Viktort és családját ért ukrán fenyegetéseket
Gulyás Gergely a magyar kormány nevében élesen elítélte az Orbán Viktort és családját ért ukrán fenyegetéseket, amelyek a magyar emberekre is vonatkoznak. Azt mondta, vannak Magyarországon olyan politikai erők – élükön a Tisza Párttal – amelyek a konzervatív kormánnyal szemben álló politikát képviselnek, Ukrajna pedig nyilvánvalóan az utóbbiak győzelmét kívánja az áprilisi választásokon.
Ukrajnának lehetővé kell tennie az orosz olaj szállítását
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy Ukrajnának lehetővé kell tennie az orosz olaj szállítását a saját területén keresztül. Ennek biztosítására magyar szakmai küldöttség indult Ukrajnába, melynek célja, hogy a magyar szakemberek meggyőződjenek arról, hogy van-e technikai akadálya a Barátság olajvezeték újraindításának.
Magyarország fenntartja azt az álláspontját, hogy Ukrajna nem számíthat hazánk támogatására mindaddig, amíg az ország olajellátását Zelenszkij elnök veszélyezteti.
Amennyiben Zelenszkij feloldja az orosz olajszállítás blokkolását, akkor lehet szó a magyar vétó feloldásáról - mondta a miniszter.
A magyar autósokat, fuvarozókat óvja a védett üzemanyagár
A kormány döntése értelmében itthon kedd éjféltől érvénybe lépett a védett ár, ezzel szemben Európában elszálltak az üzemanyagárak.
Németországban már 800 forint felett jár a dízel ára
– hívják fel a figyelmet Magyarország Kormányának Facebook-oldalán.