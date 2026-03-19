Turbó fokozatba kapcsolt a választási kampány – kövesse a Kormányinfót élőben!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztat az aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről, illetve a kormány legújabb döntéseiről a Kormányinfón.
Gulyás Gergely a Facebook cenzúrájáról
„A Facebook nyilvánvalóan olyan mechanizmusokat működtet, mely a kormány (kommunikációját) korlátozza, az ellenzéket pedig segíti” – fogalmazott Gulyás Gergely. Hozzátette,
a kormány ezt elfogadhatatlannak tartja, és a szólásszabadság megsértéseként értékeli.
Védett üzemanyagár: Magyarország kézben tartja a helyzetet
Az üzemanyagokra bevezetett védett árra reagálva Gulyás Gergely elpmdta, hogy az országos kőolaj-tartaléknak 80 százaléka még rendelkezésre áll, a benzintartalékból pedig mindössze 3 százalék került eddig felhasználásra.
Magyarország tehát jól áll, és kézben tartja a helyzetet.
Gulyás Gergely a Czepek Gábor vezette ukrajnai szakértő delegációról elmondta: „Brüsszel egy mondattal megoldhatta volna a vezeték problémáját, egyértelmű a színjáték és az összejátszás Brüsszel és Ukrajna között”
Nem kérdés az, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes – mondta Gulyás Gergely. Egyetértését fejezte ki Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, aki szerint színjáték folyik Kijev és Brüsszel összejátszásával. Brüsszel már az európai formákra sem ad, amikor nem támogatja, hogy az EU-tagország szakértői Ukrajnába mehessenek, és ellenőrizzék az olajvezeték valós sérülését, állapotát.
Ha azt mondja (Zelenszkij), hogy három óra múlva itt az olaj, az sem elég. Az elég, ha megérkezett. Semmilyen ígéretnek nem hiszünk”
– jelentette k a miniszter.
A magyar baloldal vereségre készül
Gulyás Gergely szerint a baloldal olyan nyilatkozatokat tesz, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy vereségre készülnek. A tiszás többség folyamatos erősítése távol áll a valóságtól, ez tűnik ki egyes közvélemény-kutatásokból. A miniszter szerint
a választások demokratikus módjába nem lehet belekötni, és majd április 12-én kiderül, hogy kinek volt félnivalója a választások eredményétől.
Ez a helyzet az amerikai alelnök budapesti látogatásával
J. D. Vance amerikai alelnök esetleges, a sajtóban megszellőztetett budapesti látogatására Gulyás Gergely úgy reagált: minden ilyen (diplomáciai) látogatásról a megfelelő időben tájékoztatást ad a kormány.
Brüsszel összejátszik Ukrajnával a Barátság-vezeték ügyében
A Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatban a miniszter kérdésre válaszolva elmondta: már semmilyen ígéretnek nem hiszünk. Brüsszel ugyanis összejátszik ebben az ügyben Ukrajnával.
Semmi okunk nincs, hogy megbízzunk Zelenszkij elnök szavában”
– mondta. Hozzátett, egyetlen dolognak hiszünk: ha újra érkezni fog a kőolaj a vezetéken keresztül Magyarországra.
Újabb támogatás a tejermelő gazdáknak
A kormány további 7 milliárd forinttal támogatja a tejtermelő gazdákat – jelentette be Gulyás Gergely.
A tej drágulásának oka a háború és a viszontvám, valamint az, hogy megnőtt a tejet adó tehenek száma Európában. A miniszter elmondta, a mostani döntés segít a termelőknek és a magyar mezőgazdaságnak.
Új határidő a nemzeti petíció visszaküldésére
Vitályos Eszter bejelentette, hogy a kormány április 8-ig meghosszabbította a nemzeti petíció kitöltésének, illetve visszaküldésének határidejét. A nemzeti petíciót online is ki lehet tölteni, vagy postai úton visszaküldeni.
Magyarország kitiltja a miniszterelnököt fenyegető ukránokat
Gulyás Gergely bejelentette, hogy Magyarország – élve az uniós tagságunkból eredő jogunkkal – kitiltott három ukrán állampolgárt, akik megfenyegették a magyar miniszterelnököt. A tiltás ukrán katonatiszteket és titkosszolgálati tiszteket érint, és a Schengeni-övezetre is vonatkozik.
Ez az európai kultúrkörtől távol áll, ezért a kormány a megfelelő intézkedéseket a mai nappal megteszi”
- fogalmazott a miniszter.
Ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának
Ameddig nem érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken, addig Magyarország nem járul hozzá semmilyen Ukrajnának szánt támogatáshoz.
Ha nincs olaj, nincs pénz!”
– hangsúlyozta.
Gulyás Gergely megismételte: Magyarország csak akkor hajlandó támogatni az EU 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelhez, ha a Barátság kőolajvezeték újra működik. A miniszter leszögezte: a vezeték működőképes, csak egy politikai döntésre van szükség Ukrajnában ahhoz, hogy újra megnyissák.
Gulyás: Az EU háborús politikája tönkreteszi a versenyképességet
Gulyás Gergely a szerdai kormányülésen született döntésekről szólva azzal kezdte, hogy a legfontosabb napirendi pont az európai helyzet értékelése volt, mivel Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe, az uniós csúcsra utazott.
A legfontosabb kérdés Európa versenyképessége.
A miniszter szerint az EU az elmúlt időszakban sok olyan döntést hozott, amelynek köszönhetően versenyhátrányba hozta magát, Európa ezzel Kína és az Egyesült Államok mögé szorult. Különösen az európai „green deal” és az orosz olaj blokkolása ártott a versenyképességnek.
Magyarország Kormánya Facebook-oldalán azt írták:
Küldjünk három határozott nemet!
"A nemzeti petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki hazánk ellen: politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át hazánkon és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt. Most kell kiállnunk magunkért!"