Egyre nagyobbat mennek a kormánypártok, az embereknek kezd elegük lenni a Tiszából

„Egyre jobban megyünk mindenhol” – mondta Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra, aki szerint a friss közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a választók egyre nagyobb arányban utasítják el az Ukrajnából és Brüsszelből érkező politikai nyomást.

Hétvégén Békemenet, egyre nagyobbat mennek a kormánypártok Fotó: Kurucz Árpád

A politikus arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban több választókerületből is új felmérések jelentek meg, amelyek alapján szerinte erősödik a kormánypártok támogatottsága. Úgy fogalmazott: a magyar embereknek elegük van abból az „ukrán zsarolásból”, amelyet állítása szerint Magyar Péter Volodimir Zelenszkijjel és brüsszeli szereplőkkel együtt folytat.

Szentkirályi Alexandra szerint egyre többen vannak azok, akik nem szeretnék, hogy külső szereplők mondják meg Magyarországnak, milyen döntéseket kell hoznia.

Mint mondta, a magyarok maguk akarják eldönteni, hogy az ország belesodródjon-e a háborúba, hogy a magyar pénzek Ukrajnába kerüljenek-e, illetve hogy fennmaradjon-e a rezsicsökkentés.

A politikus úgy látja, hogy a választók egyre inkább tisztában vannak ezeknek a kérdéseknek a tétjével, ezért szerinte folyamatosan erősödik a kormánypárti tábor.

Szentkirályi Alexandra beszéde végén arra buzdította a támogatókat, hogy vegyenek részt a hétvégi Békemeneten. Mint fogalmazott, aki ki akar állni a zsarolással és a fenyegetésekkel szemben, valamint a magyar miniszterelnök és a magyar érdekek mellett, az vasárnap csatlakozzon a demonstrációhoz.