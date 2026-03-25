Közmédia: a Tisza Párt sorozatos kudarca – az Alkotmánybíróság és a Nemzeti Választási Bizottság is a közmédiának adott igazat

Azt írták, eddig az Alkotmánybíróság, majd a Kúria, legutóbb pedig a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és ismételten a taláros testület döntött úgy, hogy „a jog fontosabb, mint a Tisza Párt politikai érdeke”.

A Tisza Párt körüli drogbotrány kirobbanásában kétségtelenül kulcsszerepe van Vogel Evelinnek, Magyar Péter volt párjának

„A közmédiát folytonosan fenyegető Tisza Párt szerint a közmédia bizonyos tartalmai megsértették a választási esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét ”– írták. Majd úgy folytatták: a Kúria a jogi eljárás során elmarasztalta a közmédiát, de a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. panaszt nyújtott be a döntés ellen hivatkozva arra, hogy a kúriai döntés sértette a többi között az Alaptörvényben biztosított véleménynyilvánítási és sajtószabadságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Az Alkotmánybíróság határozatában igazat adott a közmédiának – emelték ki.

Közlésük szerint egy másik ügyben a Nemzeti Választási Bizottság döntése is a közmédia helyes gyakorlatát igazolta: az NVB szerint az M1, valamint a hirado.hu webes és közösségi felületei nem sértették meg a választási törvényt.

„Ezzel a Tisza Párt újabb politikai akciója bukott el” – fogalmaztak a közleményben.

Hangsúlyozták, a közmédia továbbra is a törvényeknek megfelelően, a köz szolgálatát szem előtt tartva, szakmai és jogi normák szerint végzi tevékenységét, egyértelműen elutasítva a Tisza Párt nyomásgyakorlását.