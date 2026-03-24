Közmédia: A jog fontosabb, mint a Tisza Párt politikai érdeke

Kedden, az MTI-hez eljuttatott közös közleményükben azt írták: eddig az Alkotmánybíróság, aztán a Kúria, legutóbb pedig a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), majd ismételten a taláros testület döntött úgy, hogy a jog fontosabb, mint a Tisza Párt politikai érdeke. Hozzátették, „a közmédiát folytonosan fenyegető Tisza Párt szerint a közmédia bizonyos tartalmai megsértették a választási esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét.”

Az Alkotmánybíróság és a Nemzeti Választási Bizottság is a közmédiának adott igazat

Mint írták: a Kúria az eljárás során elmarasztalta a közmédiát, de ők panaszt nyújtottak be arra hivatkozva, hogy a döntés sértette – többek között – az Alaptörvényben biztosított véleménynyilvánítási és sajtószabadságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Kiemelték: az Alkotmánybíróság határozatában igazat adott a közmédiának.

Közlésük szerint egy másik ügyben a Nemzeti Választási Bizottság döntése is a közmédia helyes gyakorlatát igazolta: az NVB szerint az M1, valamint a hirado.hu webes és közösségi felületei nem sértették meg a választási törvényt.

Ezzel a Tisza Párt újabb politikai akciója bukott el”

– fogalmaztak a közleményben.

Hangsúlyozták, a közmédia továbbra is a törvényeknek megfelelően, a köz szolgálatát szem előtt tartva, szakmai és jogi normák szerint végzi tevékenységét, egyértelműen elutasítva a Tisza Párt nyomásgyakorlását.