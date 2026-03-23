Menczer Tamás: Nem mindegy, hogy ki milyen mezben „focizik”!

A politikus szerint nem egyszerű félreértésről vagy tévedésről van szó, hanem tudatos, szervezett akcióról, amely mögött akár külföldi szereplők is állhatnak. Menczer Tamás bejegyzésében úgy fogalmazott: a terjesztett információ minden valóságalapot nélkülöz, célja kizárólag a miniszterelnök lejáratása és a magyar kormány hitelességének aláásása.

Hangsúlyozta, hogy az ilyen típusú támadások nem újkeletűek, azonban most különösen súlyos esetről van szó, mivel a háttérben a lengyel kormányhoz köthető körök is felbukkanhatnak.

A kommunikációs igazgató szerint az eset jól illeszkedik abba a nemzetközi politikai környezetbe, ahol egyre gyakoribbak a célzott dezinformációs kampányok. Mint írta, Magyarország szuverenitása és önálló politikai álláspontja sokaknak nem tetszik, ezért időről időre különböző eszközökkel próbálnak nyomást gyakorolni a kormányra.