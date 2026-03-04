Közel félmillió külhoni magyar regisztrált eddig az áprilisi választásokra

Több mint 471 ezer külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szerdán, Kolozsváron. Nagy Attila az április 12-i választásokon való részvétel feltételeit ismertette, külön kitérve a levélszavazás és a külképviseleti szavazás tudnivalóira. Mint mondta, az NVI 2025-ben 904 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárnak küldött értesítőt, amelyben tudatta, hogy regisztrálhat a levélszavazáshoz. Közülük eddig mintegy 471 ezren regisztráltak a levélszavazók névjegyzékébe.

Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar regisztrált eddig a levélszavazónak (Fotó: Veres Nándor / MTI)

Hozzátette: mivel a jogintézmény több mint tíz éve működik, az a mechanizmus is beindult, mely törli az inaktív vagy időközben elhunyt választópolgárokat. – Eddig több mint 37 ezer választópolgárt töröltek inaktivitás, ezen felül újabb 9 ezret elhalálozás miatt – mondta Nagy Attila, aki szerint a frissítés folyamatos. Aláhúzta:

a levélszavazáshoz március 18-ig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges.

Kiemelte, egyszerűsödött a levélszavazathoz szükséges azonosító nyilatkozat. Ezt a magyar okmányok használatával, teljeskörűen kell kitölteni és személyesen aláírni. A választópolgárnak be kell írnia

a nevét,

a születési helyét,

a születési idejét,

valamint egy magyar okmány számát is fel kell tüntetnie, mely lehet a személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedélyt vagy akár a honosítási okirat.

A külhoni magyarok két módon is vissza tudják juttatni a levélszavazatot

Az azonosító nyilatkozat adatait az NVI munkatársai összevetik az adatbázisukban szereplőkkel, és csak azoknak a szavazólapját fogadják el, akik szerepelnek a levélszavazók névjegyzékében. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szavazólapot be kell helyezni a belső borítékba és lezárni, különben nem fogadják el.

A levélszavazatot postai úton is vissza lehet juttatni, de javasolta a külképviseleteken keresztül történő visszajuttatást, mivel így biztosan visszaér időben.

A külképviseleti választásról közölte: ezt a magyarországi lakcímmel rendelkező, de a választások napján külföldön tartózkodó magyar állampolgárok vehetik igénybe. Ők világszerte összesen 151 magyar külképviseleten szavazhatnak, az ezzel kapcsolatos kérelmet április 2-áig nyújthatják be.