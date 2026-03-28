Egy ukránbarát bábkormány mindent megtenne, hogy a külhoni magyarokat leválassza a nemzetről

Titkosszolgálati akciók, zsarolás, fenyegetések és ukrán pénzek segítik Magyar Pétert. Egy ilyen kormány háborúba rángatná Magyarországot, elvenné a magyarok pénzét, minden erejével szétverné a nemzeti egységet és kitaszítaná a külhoni magyarokat ismét, mert az ő érdekük az, hogy a magyar nemzet gyenge és engedelmes legyen. Erről írt közösségi oldalán Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

Nacsa Lőrinc ezzel a képpel jelezte a külhoni magyarok nemzeti összefogásban játszott szerepét (forrás: Facebook/Nacsa Lőrinc)

A külhoni magyarok számára fontos információkat is közölt Nacsa Lőrinc

Mától adhatják le levélszavazatukat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az április 12-i országgyűlési választásra: a válaszboríték személyesen leadható bármely külképviseleten a külképviseleti szavazás teljes ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), az erre kijelölt helyi irodákban, valamint Magyarországon, a kijelölt átvevőhelyeken a szavazás napján 6 és 19 óra között, függetlenül attól, hol vették át a levélcsomagot, akár mások szavazatával együtt is, vagy postán ingyen feladható úgy, hogy legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkezzen; egyes külképviseleteken a levélcsomag átvétele és a szavazás helyben, meghosszabbított nyitvatartással is lehetséges.

Erős nemzeti egységre van szükség! Számítunk a külhoni magyarokra, ők is mindig számíthatnak ránk!

– hívja fel a figyelmet az államtitkár a külhoni magyarok választási aktivitásának jelentőségére.