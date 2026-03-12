Sokkoló részleteket árult el a láncfűrésszel megtámadott fideszes aktivista – az Origónak beszélt az esetről

Az aktivista elmondása szerint a kapunál csöngetett, amikor a házból először egy nő jött ki, majd a férj is megjelent – kezében egy láncfűrész volt. Ez sokkoló pillanatokat okozott a helyszínen. A nő végül sérülés nélkül megúszta az esetet, de az Origónak elmondta: a történtek mély nyomot hagytak benne.
Elmondása szerint becsöngetett egy udvarra, ahol egy 45-50 közötti férfi volt. Mikor az aktivista beköszöntött, ő kihívta a feleségét. Megijedve jött már a hölgy a kapuhoz a csöngetés után. A férj pedig hátrament az udvarnak a hátsó felére, és előjött egy láncfűrésszel. A kapuhoz odaérve kijelentette, hogy ő szeretne szavazni – miközben beindította a láncfűrészt.
És még mosolyogva, erre azt mondtam, hogy hát azért mégse azzal kéne, amire ő begyújtotta azonnal a láncfűrészt. Na itt lesokkoltam, mert meg is emelte. Ez volt az a pillanat, amikor földbe gyökerezett a lábam, hogy úristen.”
A helyzet végül azért nem fajult tovább, mert a férfi felesége közbelépett és lefogta őt. Kónya Mária szerint nehéz szavakkal leírni, milyen érzés volt átélni a történteket, de egy dolog biztos: Máriát nem abból a fából faragták, hogy meghátráljon:
Megijedtem, de nem fogom feladni.”
Több támadás is érte az elmúlt hetekben a fideszes aktivistákat
Nem ez az első eset a kampányidőszakban, amikor fideszes aktivistákat ér támadás.
A közelmúltban Budapest belvárosában egy fiatal aktivistát vertek meg, miután számonkért egy fideszes plakátot rongáló férfit. Egy másik eset Szentendrén történt, ahol egy aktivistára rálőttek.
A kampányidőszakok hagyományosan feszültebbek a politikai életben, azonban többen úgy látják, hogy a 2026-os választási kampány során az agresszió mértéke eddig nem tapasztalt szintet ért el. Emiatt egyre egyértelműbb, hogy a brutalitás és a gyűlölethulláma szorosan összefügg a Tisza Párt és Magyar Péter politikai színre lépésével.