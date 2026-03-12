Sokkoló részleteket árult el a láncfűrésszel megtámadott fideszes aktivista – az Origónak beszélt az esetről

Az aktivista elmondása szerint a kapunál csöngetett, amikor a házból először egy nő jött ki, majd a férj is megjelent – kezében egy láncfűrész volt. Ez sokkoló pillanatokat okozott a helyszínen. A nő végül sérülés nélkül megúszta az esetet, de az Origónak elmondta: a történtek mély nyomot hagytak benne.

Nincs háború, ordítja bádoghangon Magyar Péter, és a tagadással meg nem történtté akarja tenni a valóságot.

„Megijedtem, de nem fogom feladni”

Elmondása szerint becsöngetett egy udvarra, ahol egy 45-50 közötti férfi volt. Mikor az aktivista beköszöntött, ő kihívta a feleségét. Megijedve jött már a hölgy a kapuhoz a csöngetés után. A férj pedig hátrament az udvarnak a hátsó felére, és előjött egy láncfűrésszel. A kapuhoz odaérve kijelentette, hogy ő szeretne szavazni – miközben beindította a láncfűrészt.