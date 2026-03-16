Lázár János: A csendes többség útra kelt, és megmutatta az erejét

180 ezer ember vett részt a vasárnapi Békemeneten – erről írt közösségi oldalán Lázár János. A politikus szerint a rendezvényen a „csendes többség” mutatta meg az erejét.
BékemenetKossuth Lajos térLázár János

Lázár János a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy vasárnap a csendes többség útra kelt, és megmutatta az erejét.

Március 15., Március15, Nemzeti ünnep, Nemzetiünnep, Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulója, Kossuth Lajos tér, Kossuth tér, Kossuthtér, ünnepi műsor, Fidesz, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Lázár János, LázárJános
Lázár János beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján a budapesti Kossuth Lajos téren, 2026. március 15-én
Fotó: Polyák Attila

180 ezer ember jött el velünk megemlékezni és ünnepelni. 180 ezer magyar megmutatta, hogy bennünket nem lehet megzsarolni, megfenyegetni. 180 ezer ember végsőkig kiállt mindazért, amit közösen felépítettünk

– írta.

Óriási ünneplő tömeg érkezett a Kossuth térre – minden, amit a legnagyobb Békemenetről tudni érdemes

 

A miniszter szerint a Békemenet egyértelmű üzenetet hordozott a közelgő választásra is. Bejegyzésében azt írta: „Április 12-én is mi leszünk többen.”

A politikus a posztját a „Hajrá, Magyarország!” mondattal zárta.


 

 

