Lázár János: A csendes többség útra kelt, és megmutatta az erejét

180 ezer ember vett részt a vasárnapi Békemeneten – erről írt közösségi oldalán Lázár János. A politikus szerint a rendezvényen a „csendes többség” mutatta meg az erejét.
Lázár János a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy vasárnap a csendes többség útra kelt, és megmutatta az erejét.
180 ezer ember jött el velünk megemlékezni és ünnepelni. 180 ezer magyar megmutatta, hogy bennünket nem lehet megzsarolni, megfenyegetni. 180 ezer ember végsőkig kiállt mindazért, amit közösen felépítettünk
– írta.
A miniszter szerint a Békemenet egyértelmű üzenetet hordozott a közelgő választásra is. Bejegyzésében azt írta: „Április 12-én is mi leszünk többen.”
A politikus a posztját a „Hajrá, Magyarország!” mondattal zárta.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!