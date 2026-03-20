Lázár János: A magyarok embere Orbán Viktor

Megüzentük Brüsszelnek: ha nincs olaj, nincs pénz. Ezzel az állásponttal minden magyar jól jár – jelentette ki a közlekedési miniszter új facebookos videójában, amelyben Orbán Viktort is méltatta az uniós csúcson bemutatott kiállásáért. Lázár János felhívta a figyelmet: a választás igazi tétje, hogy Brüsszel alakít-e kormányt hazánkban vagy pedig a magyarok.
Orbán Viktor tegnap óriásit küzdött Brüsszelben. Harcolt minden magyarért és harcolt az olcsó magyar energiáért. Megüzentük Brüsszelnek: ha nincs olaj, nincs pénz. Ezzel az állásponttal minden magyar jól jár – jelentette ki Lázár János új Facebook-videójában

Lázár János figyelmeztetett: április 12-én arról döntünk, hogy Brüsszel alakít-e kormányt Magyarországon vagy a magyarok. Fotó: Facebook
Az építési és közlekedési miniszter felhívta a figyelmet: április 12-én két dolog közül választhat Magyarország, s ha a Fidesz nyeri meg a választást, az ukránoknak meg kell nyitniuk a Barátság kőolajvezetéket, mert egyébként nem kapnak pénzt. – Nincs olaj, nincs pénz, van olaj, van pénz. Ezzel az állásponttal, ezzel a lépéssel minden magyar nyerni fog. 

Ha a Tisza nyeri meg a választást, ők nem fogják kérni a Barátság kőolajvezeték megnyitását, hanem megegyeznek Ukrajnával és Brüsszellel, ezzel pedig minden magyar veszíteni fog. Április 12-én arról döntünk, hogy Brüsszel alakít-e kormányt Magyarországon vagy a magyarok. 

Ha Brüsszel alakít kormányt, a brüsszeliek embere Magyar Péter, ha a magyarok alakítanak kormányt, a magyarok embere Orbán Viktor. Rajtad múlik! – hangsúlyozta Lázár János.

 

