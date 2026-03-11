Lázár János: A veszélyek korában élünk

Hírlevél
Sokan azt mondják, hogy amióta az Amerikai Egyesült Államok és Izrael elkezdte bombázni Iránt, azóta kitört a harmadik világháború. Van, aki így fordítja le, hogy ez már tulajdonképpen az – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Lázár János a Lázárinfó Expressz gödöllői állomásán a világpolitikai helyzetről is értekezett.

Lázár János a Lázárinfó Expressz gödöllői állomásán
Lázár János a Lázárinfó Expressz gödöllői állomásán Fotó: Facebook/Lázár János

A miniszter saját felvetésére, miszerint 

Van-e háborús kockázat?”

– nem tudott megnyugtató választ adni.

Lázár János szerint sokan úgy vélik, az USA és Izrael Irán elleni támadásával valóban kitört a harmadik világháború, hiszen az amerikai nyilatkozatokkal ellentétben nem sikerült Iránt pár nap alatt térdre kényszeríteni.

Fogalmuk sincs meddig fog tartani, és válaszként Irán tizenkét országot bombáz egyszerre. Mellette megfenyegette az Európai Unió összes országát, és az Egyesült Államokat is.

A miniszter felidézte, hogy az internet tele van az irániak rakétakészleteit bemutató képekkel és videókkal, melyek akár Európáig is elérnek. Ennek megfelelően, szerinte ennek a konfliktusnak rövid távon nem lesz vége.

Tehát itt nem háborús veszélyről beszélünk, hanem egy új történelmi korszakba érkezett a világ, amikor a veszélyek korában élünk”

– vélekedett Lázár János.

A Lázárinfó Expressz csütörtökön, Szolnokon és Jászapáti folytatódik.

 

