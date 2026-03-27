Lázár János ajándékot kapott a Lázárinfó jubileumára

Lázár János 1 éve indította útjára a Lázárinfót, ez alatt 65 helyszínen több mint 2100 kérdést kapott, és saját bevallása szerint az elmúlt egy évben többet tanult a politikai hivatásról, mint előtte lévő 20 évben amióta a politikában van.

Ebből az alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök is üzent a miniszternek.

Komoly dolog ez! Minden jó tett, jó ötlet az magában rejti a saját büntetését. A választás után se lehet abbahagyni, János.”

Tehát Lázár János feladatot kapott ajándékba, hogy a Lázárinfó folytatódjon tovább.