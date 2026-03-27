Lázár János ajándékot kapott a Lázárinfó jubileumára

Orbán Viktor üzent abból az alkalomból, hogy éves a Lázárinfó. Lázár János építési és közlekedési miniszter megtudhatta, hogy mi lesz a különleges országjárásának a jövője.
Lázár János 1 éve indította útjára a Lázárinfót, ez alatt 65 helyszínen több mint 2100 kérdést kapott, és saját bevallása szerint az elmúlt egy évben többet tanult a politikai hivatásról, mint előtte lévő 20 évben amióta a politikában van.
Ebből az alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök is üzent a miniszternek.
Komoly dolog ez! Minden jó tett, jó ötlet az magában rejti a saját büntetését. A választás után se lehet abbahagyni, János.”
Tehát Lázár János feladatot kapott ajándékba, hogy a Lázárinfó folytatódjon tovább.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!