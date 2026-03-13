Lázár János: Aki Magyar Péterre szavaz, a veszélyre szavaz

Az építési és közlekedési miniszter a legutóbbi Lázárinfón arról beszélt, hogy bizonytalan időkben nem érdemes egy új párt megválasztásával kísérletezni. Lázár János szerint veszélyt és kockázatot vállal be az, aki Magyar Péterre szavaz.
Lázár János aggályait fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt hogyan teljesítene a jövőben és védené meg a magyar családokat. Úgy fogalmazott: nem tudjuk, hogyan mondanak majd nemet a háborúra, hogyan mondanak majd nemet Brüsszelnek és Ukrajnának.
Lázár János az elmúlt 16 évről beszélt
Minden hibánkkal együtt, az elmúlt 16 évben több volt a jó, mint a rossz. Ezért sokkal jobban megéri a biztos mellett kitartani, mint a bizonytalant választani, mert aki Magyar Péterre szavaz, az a veszélyre, a kockázatra szavaz”
– fogalmazott a miniszter, majd hozzátette:
Szégyen, gyalázat, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter nem Magyarország, hanem Ukrajna mellé állt az elmúlt hetekben!”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!