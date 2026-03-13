Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Választás 2026

Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Fontos

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Lázár János

Lázár János: Aki Magyar Péterre szavaz, a veszélyre szavaz

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az építési és közlekedési miniszter a legutóbbi Lázárinfón arról beszélt, hogy bizonytalan időkben nem érdemes egy új párt megválasztásával kísérletezni. Lázár János szerint veszélyt és kockázatot vállal be az, aki Magyar Péterre szavaz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázár JánosTisza PártLázárinfóVálasztás 2026kockázatMagyar Péter

Lázár János aggályait fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt hogyan teljesítene a jövőben és védené meg a magyar családokat. Úgy fogalmazott: nem tudjuk, hogyan mondanak majd nemet a háborúra, hogyan mondanak majd nemet Brüsszelnek és Ukrajnának.

Lázár János szerint a Tisza Párt nem tudna nemet mondani sem Brüsszelnek, sem Ukrajnának (Forrás: Facebook/Lázár János)
Lázár János szerint a Tisza Párt nem tudna nemet mondani sem Brüsszelnek, sem Ukrajnának (Forrás: Facebook/Lázár János)

Lázár János az elmúlt 16 évről beszélt

Minden hibánkkal együtt, az elmúlt 16 évben több volt a jó, mint a rossz. Ezért sokkal jobban megéri a biztos mellett kitartani, mint a bizonytalant választani, mert aki Magyar Péterre szavaz, az a veszélyre, a kockázatra szavaz”

– fogalmazott a miniszter, majd hozzátette:

Szégyen, gyalázat, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter nem Magyarország, hanem Ukrajna mellé állt az elmúlt hetekben!”

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!