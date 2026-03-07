Lázár János az ukrán aranykonvojról: Az ukrán háborús maffia már a spájzban van

Az ukrán háborús maffia már a spájzban van. Ukrán nehézfiúk mászkálnak euró és dollár tízmilliókkal, kilós aranytömbökkel, meg ukrán állami védelemmel Magyarországon. Ki tudja, milyen pénz ez, kinek viszik és mit fizetnek ki vele. Esetleg az ukrán fegyveres fiúkat, akik a miniszterelnök címét várják, vagy csak az új Tisza applikáció készül? - ezzel a felvezetéssel kezdte Lázár János tegnapi posztját, amelyben a lekapcsolt ukrán aranykovoj ügyét kommentálta.

Lázár János: Ilyen világ várna ránk

Ezután odaszúrt Magyar Péter pártjának, mondván: "Egy biztos, Ausztriából nem az M5-ös visz Ukrajnába, de a Tiszához el lehet jutni rajta." Majd végül kifejtette, szerinte a botrány jól jelzi

milyen világ várna ránk, ha Magyar Péter ukránbarát kormánya kerülne hatalomra.

Ronda ügy

Az Origo is beszámolt arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A NAV azt is közölte, hogy január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon.

Ezek után joggal vetődött fel a kérdés, hogy:

Miért éppen egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok szállít ekkora összegeket Ausztriából Kijevbe?

Kinek a pénze ez?

Kihez került volna végső soron?

Esetleg van-e köze az ukrán háborús maffiának mindehhez?

Ha valóban legális, bankok közötti tranzakcióról van szó, felmerül az a kérdés is: miért készpénzben történt a szállítás?

A megjelent hírek nyomán több olyan feltételezés is felmerült, hogy a pénz végső címzettje az ukrán politikai vezetés lehetett, sőt akár Volodimir Zelenszkij köre is érintett lehetett a történetben. Nem ez lenne az első eset, hogy a kormányhoz közelálló politikusok súlyos korrupciós ügyekbe keverednek.