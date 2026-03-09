Lázár János: Az apa férfi, az anya meg adómentes!

Hírlevél
Orbán Viktor: Éjféltől védett árat vezetünk be

A rend és a munka lehet az alapja egy család alapú társadalomnak, amire a jövőt akartuk felépíteni – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter legutóbbi Lázárinfóján.
Lázár János legutóbbi Gödöllőn tartott Lázárinfóján többek között arról beszélt, hogy mennyire fontos az, hogy egy társadalomban mindenki dolgozzon, aki akar. A kormánynak pedig az a feladata, hogy számukra munkát biztosítson.

A társadalom érvényesülési szabálya az, mindenki dolgozzon, aki arra képes”

 – jelentette ki a miniszter.

Lázár János azt is bejelentette, hogy a Lázárinfót megelőző kormányülés arról döntöttek, hogy bevezeti minden magyar rendszám számára a védett üzemanyagár intézményét. Ezzel akadályozva meg azt, hogy az üzemanyagárak elszabadulhassanak, mint például Németországban, ahol már 2 euró, vagyis 800 forint a 95-ös benzin átlagára.

 

