Lázár János: Az apa férfi, az anya meg adómentes!

Lázár János legutóbbi Gödöllőn tartott Lázárinfóján többek között arról beszélt, hogy mennyire fontos az, hogy egy társadalomban mindenki dolgozzon, aki akar. A kormánynak pedig az a feladata, hogy számukra munkát biztosítson.

A társadalom érvényesülési szabálya az, mindenki dolgozzon, aki arra képes”

– jelentette ki a miniszter.

Lázár János azt is bejelentette, hogy a Lázárinfót megelőző kormányülés arról döntöttek, hogy bevezeti minden magyar rendszám számára a védett üzemanyagár intézményét. Ezzel akadályozva meg azt, hogy az üzemanyagárak elszabadulhassanak, mint például Németországban, ahol már 2 euró, vagyis 800 forint a 95-ös benzin átlagára.