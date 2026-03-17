Lázár János: Az ukrán csatlakozásra rámenne a magyar mezőgazdaság

Az építési és közlekedési miniszter a legutóbbi Lázárinfó Expresszen beszélt az Ukrajna Eu-s csatlakozás veszélyeiről.
– Ukrajna EU-s csatlakozása minden magyar háztartásnak százezer forintokban mérhető károkat fog okozni, a mezőgazdaságot pedig kinyírja ţ közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a legújabb Facebook-videójában.
Leteheti a kapát kaszát az, aki mezőgazdasággal foglalkozik, hogyha egy 40 millió hektáros mezőgazdaság bejön az Európai Unió területére
– emelte ki a miniszter.
Majd hozzá tette: – Nem kell foglalkozni tovább Magyarországon mezőgazdasággal, növénytermesztéssel, meg állattenyésztéssel, meg kertészkedéssel sem. Ez a tét! – hívta fel a figyelmet.
