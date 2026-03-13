Hírlevél
Választás 2026

Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Lázár János: Ezért veszélyes a változás

A választások tétje Magyarország biztonsága – erről írt közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerint a jelenlegi nemzetközi helyzetben a stabilitás és a kiszámíthatóság a legfontosabb szempont.
BékemenetlázárinfóVálasztás 2026lázárinfó expresszOrbán ViktorLázár Jánosminiszter

Lázár János Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy a szolnoki Lázárinfó Expresszen is az volt a legfontosabb kérdés: mi a választás tétje? A miniszter szerint a válasz egyértelmű: Magyarország biztonsága.

Lázár János a Lázárinfó Expresszen Forrás: Facebook
Lázár János a Lázárinfó Expresszen Forrás: Facebook

Lázár János: Ezért veszélyes a változás

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a választók előtt két lehetőség áll. Az egyik a változás, a másik a stabilitás és a biztonság.

Az a választások tétje, hogy a magyarok a változás mellett teszik le a voksukat, vagy a biztonság és a stabilitás mellett szavaznak

– írta.

Hozzátette: a jelenlegi nemzetközi helyzetben szerinte a változás kockázatos.

„2026-ban, elnézve a világot, a környékünket, az életünket, meg kell állapítanunk, hogy a változás veszélyes. Azt kérem mindenkitől, hogy ebben a bizonytalan helyzetben válassza a biztosat” – fogalmazott.

A miniszter szerint ma és a választás napján is a kormánypártok jelentik a biztos választást.

Lázárinfó helyett Lázárinfó Expressz

Lázár János korábban a nagyszabású háborúellenes rendezvényen jelentette be, hogy a korábbi Lázárinfó rendezvénysorozat új formában folytatódik.

A politikus akkor úgy fogalmazott: vége a Lázárinfónak, de a programsorozat Lázárinfó Expressz néven folytatódik.

A miniszter azt is mondta, hogy 

Lázár-emelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés

– utalva az energiaárakkal kapcsolatos kormányzati politikára.

Háborúellenes gyűlés Debrecenben

A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is. A kormányfő előzetesen akkor arról beszélt, hogy a rendezvény olyan nagy lesz, hogy „még a Holdról is látszani fog”.

Orbán Viktor korábban hasonlóan fogalmazott a 2025. október 23-i Békemenet kapcsán is.

Orbán Viktor: Nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg csak nézelődünk
Galéria: Hatalmas tömeggel indult el a békemenet
1/19
Hatalmas tömeg vonul a tizenegyedik békemeneten

 

Hétvégén ismét Békemenet lesz

A politikai rendezvények sorát a hétvégén egy újabb esemény folytatja. Március 15-e alkalmából ismét Békemenetet rendeznek Budapesten.

A rendezvény a nemzeti ünnephez kapcsolódik, és a kormányoldal egyik legnagyobb politikai megmozdulásának számít.

A tervek szerint Orbán Viktor vasárnap délután 13 órakor mond beszédet az eseményen.

