Lázár János Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy a szolnoki Lázárinfó Expresszen is az volt a legfontosabb kérdés: mi a választás tétje? A miniszter szerint a válasz egyértelmű: Magyarország biztonsága.
Lázár János: Ezért veszélyes a változás
Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a választók előtt két lehetőség áll. Az egyik a változás, a másik a stabilitás és a biztonság.
Az a választások tétje, hogy a magyarok a változás mellett teszik le a voksukat, vagy a biztonság és a stabilitás mellett szavaznak
– írta.
Hozzátette: a jelenlegi nemzetközi helyzetben szerinte a változás kockázatos.
„2026-ban, elnézve a világot, a környékünket, az életünket, meg kell állapítanunk, hogy a változás veszélyes. Azt kérem mindenkitől, hogy ebben a bizonytalan helyzetben válassza a biztosat” – fogalmazott.
A miniszter szerint ma és a választás napján is a kormánypártok jelentik a biztos választást.
Lázárinfó helyett Lázárinfó Expressz
Lázár János korábban a nagyszabású háborúellenes rendezvényen jelentette be, hogy a korábbi Lázárinfó rendezvénysorozat új formában folytatódik.
A politikus akkor úgy fogalmazott: vége a Lázárinfónak, de a programsorozat Lázárinfó Expressz néven folytatódik.
A miniszter azt is mondta, hogy
Lázár-emelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés
– utalva az energiaárakkal kapcsolatos kormányzati politikára.
Háborúellenes gyűlés Debrecenben
A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is. A kormányfő előzetesen akkor arról beszélt, hogy a rendezvény olyan nagy lesz, hogy „még a Holdról is látszani fog”.
Orbán Viktor korábban hasonlóan fogalmazott a 2025. október 23-i Békemenet kapcsán is.
Hétvégén ismét Békemenet lesz
A politikai rendezvények sorát a hétvégén egy újabb esemény folytatja. Március 15-e alkalmából ismét Békemenetet rendeznek Budapesten.
A rendezvény a nemzeti ünnephez kapcsolódik, és a kormányoldal egyik legnagyobb politikai megmozdulásának számít.
A tervek szerint Orbán Viktor vasárnap délután 13 órakor mond beszédet az eseményen.