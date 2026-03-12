Lázár János: Félelemből nincs győzelem

Lázár János a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a fideszes szavazókat bátorítva arról beszélt, hogy a közéletben csak azok tudnak eredményeket elérni, akik bátran kiállnak a saját közösségükért és meggyőződésükért.
Lázár János szerint a közéleti vitákban is fontos a bátorság és a határozott kiállás
Félelemből nincs győzelem!”
– írta bejegyzésében Lázár János.
A politikus szerint a közélet különböző szintjein is olyan emberekre van szükség, akik képesek képviselni a közösségek érdekeit.
Harcosokra van szükség a parlamentben, hogy a hazájukért kiálljanak, harcosokra van szükség a városházákon, hogy a város igazáért és az itt lakók igazáért kiálljanak”
– fogalmazott.
Lázár János szerint a közéletben való részvétel nem csupán a politikusok feladata, hanem a társadalom szélesebb rétegeinek felelőssége is.
Harcosokra van szükség az utcán is, a szó abban az értelmében, hogy ma meg kell harcolni az embernek az igazáért”
– írta.