Lázár János: Félelemből nincs győzelem

Lázár János a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a fideszes szavazókat bátorítva arról beszélt, hogy a közéletben csak azok tudnak eredményeket elérni, akik bátran kiállnak a saját közösségükért és meggyőződésükért.

Az építési és közlekedési miniszter úgy véli, a közéletben és a mindennapokban is bátorságra van szükség ahhoz, hogy az emberek kiálljanak az igazukért. Lázár János szerint a politikában és a közösségi életben is harcosokra van szükség Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Lázár János szerint a közéleti vitákban is fontos a bátorság és a határozott kiállás

Félelemből nincs győzelem!”

– írta bejegyzésében Lázár János.

A politikus szerint a közélet különböző szintjein is olyan emberekre van szükség, akik képesek képviselni a közösségek érdekeit.

Harcosokra van szükség a parlamentben, hogy a hazájukért kiálljanak, harcosokra van szükség a városházákon, hogy a város igazáért és az itt lakók igazáért kiálljanak”

– fogalmazott.

Lázár János szerint a közéletben való részvétel nem csupán a politikusok feladata, hanem a társadalom szélesebb rétegeinek felelőssége is.

Harcosokra van szükség az utcán is, a szó abban az értelmében, hogy ma meg kell harcolni az embernek az igazáért”

– írta.