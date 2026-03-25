Lázár János: Félelemből, gyávaságból nem lehet választást nyerni

A nyugodt erő nyerni fog, a Fidesz nyerni fog az április 12-i választáson. Erről beszélt Lázár János építési és közlekedési miniszter Esztergomban, amíg Orbán Viktor a színpadon volt.
Új videót posztolt a Lázárinfó atyja a közösségi oldalára. A felvételen Lázár János egy hatalmas tömeg mögött áll. 

Lázár János Esztergomból jelentkezett
Fotó: Facebook / Lázár János

Milyen az esztergomi erő és milyen erőre van szükség a választások megnyeréséhez?"

 - teszik fel a kérdést Lázár Jánosnak.

Orbán Viktorra, a mögötte álló választópolgárokra, minden esztergomira. A nyugodt erő fog nyerni április 12-én, amiben nem csak az számít, hogy nyugodtak vagyunk, hanem az is, hogy az erő velünk van. Félelemből, gyávaságból nem lehet választást nyerni. A választás megnyeréséhez bátorságra van szükség. A bátrak győznek, legyen minden fideszes büszke, győzni fogunk április 12-én, mert velünk van az erő! Az erő velünk van!"

– közölte az építési és közlekedési miniszter Esztergomban, ahová elkísérte a miniszterelnököt. Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort az országjárása szerdai állomásán.

Lázár János szerint minden fideszesnek a csatatéren a helye április 12-én

Mi vagyunk többen, ahogy hallatszik. Győzni fogunk, még kell, hogy minél többen legyünk. A Fidesz a biztos választás, de a győzelem még mindig nem biztos, többen kell legyünk, mindenkinek ott a helye a csatatéren föl fideszesek" 

– teszi hozzá a videóban. 

 

