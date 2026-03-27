Lázár János megfogadta: ezt biztosan megteszik, ha folytathatják a kormányzást

Az építési és közlekedési miniszter ma nagy tömeg előtt tartott Lázárinfót Mátészalkán. Lázár János beszédében elmondta: egyik legfőbb ígéretük, hogy Ukrajna sosem lesz az EU tagja, ezt nem fogják megszavazni. Mindez kulcsfontosságú a magyar mezőgazdaság és hazánk biztonsága szempontjából.
Lázár János építési és közlekedési miniszter péntek délután Mátészalkára érkezett, ahol egy Lázárinfó keretében ismertette a kormány egyik legfontosabb ígéretét a következő négy esztendőre, amennyiben a kormánypártok ismét elnyerik az emberek bizalmát.
Ez Lázár János és a kormány egyik legfontosabb ígérete
A tárcavezető az eseményen elmondta: nem fogják engedni, hogy Ukrajna csatlakozhasson az EU-hoz. Lázár, valamint számos kormánytag is kifejtette korábban egy ilyen csatlakozás katasztrofális hatásait. A magyar mezőgazdaság halálos csapdába kerülne, hiszen az olcsó ukrán termények dömpingje elárasztaná Európát. Emellett az EU katonai védelmi doktrínája miatt a közösség könnyen belesodródhatna egy Oroszország elleni háborúba.
