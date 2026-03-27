Lázár János megfogadta: ezt biztosan megteszik, ha folytathatják a kormányzást

Lázár János építési és közlekedési miniszter péntek délután Mátészalkára érkezett, ahol egy Lázárinfó keretében ismertette a kormány egyik legfontosabb ígéretét a következő négy esztendőre, amennyiben a kormánypártok ismét elnyerik az emberek bizalmát.

Lázár János ígéretet tett: nem hagyják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen

A tárcavezető az eseményen elmondta: nem fogják engedni, hogy Ukrajna csatlakozhasson az EU-hoz. Lázár, valamint számos kormánytag is kifejtette korábban egy ilyen csatlakozás katasztrofális hatásait. A magyar mezőgazdaság halálos csapdába kerülne, hiszen az olcsó ukrán termények dömpingje elárasztaná Európát. Emellett az EU katonai védelmi doktrínája miatt a közösség könnyen belesodródhatna egy Oroszország elleni háborúba.