Lázár János: Magyar Péter cserben hagyott minden magyar választót!

Lázár János közösségi oldalán arról számolt be, hogy Magyar Péter folyamatos tagadása ellenére a közel-keleti háború miatt 75%-al emelkedett a gáz ára az elmúlt napokban, Ukrajna pedig továbbra is zsarolja Magyarországot.

Lázár János (Forrás: Facebook/Lázár János)

Lázár János: Magyar Péter, Zelenszkij és az Európai Bizottság rezsipuccsot akar végrehajtani Magyarországon!

A miniszter kiemelte:

veszélyben van az olcsó magyar gáz, az olcsóbb olaj, az olcsóbb üzemanyag Magyarországon.

Brüsszel nem segít, Zelenszkij úgy viselkedik, mint egy útonálló, Magyar Péter pedig cserben hagyott minden magyar választót, tiszást és fideszest egyaránt”

– összegezte a helyzetet Lázár János. Az országjárás következő állomásaként a miniszter Balassagyarmatra érkezik kedd este.