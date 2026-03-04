Hírlevél
Lázár János

Lázár János: Magyar Péter nem változást jelent, hanem kockázatot!

Veszélyezteti a biztonságunkat, veszélybe sodorja a jövőnket, és kiszámíthatatlanná teszi a holnapot – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a balassagyarmati Lázárinfón.
Lázár JánosTisza PártMagyar Péter hazugságaiVálasztás 2026Magyar Péter

Lázár János szerint sokan azt gondolják, hogy Magyar Péter a változás, de ezzel szemben Magyar Péter inkább a kockázat és a veszély. Veszélyt jelent minden magyar emberre nézve.

Lázár János beszél a balassagyarmati Lázárinfón
Lázár János beszél a balassagyarmati Lázárinfón Fotó:  Facebook/ Lázár János

Mit mondott Magyar Péter a programjukról? Nem mondják el, mert akkor senki nem szavazna rájuk”

 – emlékeztetett a miniszter.

Ezért tehát semmiféle garancia nincs arra, hogy nemet fognak tudni mondani Zelenszkijnek. Hogy nemet fognak tudni mondani Brüsszelnek. Hogy marad a 13. havi nyugdíj. Hogy marad az olcsó orosz olaj és az olcsó orosz gáz. Mi a garancia a nők adómentességére? Mi a garancia arra, hogy Magyarországon rövidesen 1000 euró lesz a minimálbér, és megcéloztuk az 1 millió forintos átlagkeresetet?

 

