Lázár János: Magyar Péter nem változást jelent, hanem kockázatot!

Veszélyezteti a biztonságunkat, veszélybe sodorja a jövőnket, és kiszámíthatatlanná teszi a holnapot – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a balassagyarmati Lázárinfón.
Lázár János szerint sokan azt gondolják, hogy Magyar Péter a változás, de ezzel szemben Magyar Péter inkább a kockázat és a veszély. Veszélyt jelent minden magyar emberre nézve.
Mit mondott Magyar Péter a programjukról? Nem mondják el, mert akkor senki nem szavazna rájuk”
– emlékeztetett a miniszter.
Ezért tehát semmiféle garancia nincs arra, hogy nemet fognak tudni mondani Zelenszkijnek. Hogy nemet fognak tudni mondani Brüsszelnek. Hogy marad a 13. havi nyugdíj. Hogy marad az olcsó orosz olaj és az olcsó orosz gáz. Mi a garancia a nők adómentességére? Mi a garancia arra, hogy Magyarországon rövidesen 1000 euró lesz a minimálbér, és megcéloztuk az 1 millió forintos átlagkeresetet?
