Lázár János: Meg kell védeni, amit közösen elértünk

A Magyarország szomszédságában zajló események miatt felértékelődik a biztonság kérdése. Lázár János szerint most különösen fontos megvédeni mindazt, amit Magyarország az elmúlt években elért.
Lázár János a szigetvári Lázárinfó Expresszen arról beszélt: a szomszédban zajló események miatt nem mindegy, hogy az ország képes-e megvédeni a rendet, a migrációval szembeni szigorú fellépést és a munkaalapú társadalom eredményeit.
Lázár János: rend, munka, család
Kiemelte, hogy Magyarország migránsmentes maradt, szigorú törvények garantálják a biztonságot, miközben a munka biztosítja a boldogulás alapját, az idősek megbecsülése és a fiatalok támogatása pedig a jövő záloga.
