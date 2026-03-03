Lázár János: Mi a hétköznapi magyar embereknek csináljuk a politikát!

Több mint negyven Lázárinfó után mérleget vont a közösségi oldalán Lázár János a Fidesz politikájával kapcsolatban.

Több mint negyven lakossági fórum tapasztalatait összegezve beszélt a hétköznapi emberek problémáiról és elvárásairól a miniszter. Lázár János szerint a politika feladata nem a hangoskodás, hanem az, hogy a csendes többség számára biztosítsa a boldogulás feltételeit. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Lázár János szerint a hétköznapi emberek konkrét megoldásokat, nem pedig hangzatos vitákat akarnak

Az építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy a találkozókon szerzett tapasztalatai abban erősítették meg, hogy az embereket elsősorban nem az országos politikai csatározások, hanem saját életük, megélhetésük és jövőbeli kilátásaik érdeklik.

Mi valójában a hétköznapi, egyszerű emberek problémáival foglalkozunk”

– fogalmazott a miniszter. Elmondása szerint a Lázárinfókon ugyan szóba kerültek országos ügyek is, de a legtöbben arról kérdezték, mi lesz velük, hogyan boldogulhatnak, milyen esélyeik vannak a következő években.

Lázár János szerint a Fidesz politikai közössége azokhoz az emberekhez szól.

Akik mindig egy kicsit előrébb akarnak jutni, mindig egy lépéssel előrébb, és mindig egy lépéssel följebb akarnak kerülni.”

Úgy látja, ez a törekvés jellemzi azt a csendes többséget, amely nem hangoskodással, hanem munkával akar boldogulni.

A miniszter történelmi párhuzamot is vont:

Olyan emberek pártja vagyunk, mint Fidesz, akik nem panaszkodtak a 60-as, 70-es, 80-as években sem, se nem pártoskodtak, se nem vitézkedtek, hanem élték a maguk hétköznapi csöndes életét, és próbáltak boldogulni az adott korszakban az adott lehetőségekkel.”

Szerinte ma is sokan ebbe a kategóriába tartoznak, teszik a dolgukat, dolgoznak, építkeznek, családot tartanak fenn, és előre szeretnének jutni.

Mi a csendes többség pártja vagyunk, mi a hétköznapi, egyszerű emberek pártja vagyunk, ahol nem a hangerő, hanem az elvégzett munka számít. Nem a hangoskodás, hanem az elvégzett munka becsülete adja meg a bátorságot a jövőhöz”

– hangsúlyozta Lázár János.