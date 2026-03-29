Lázár János: Az elmúlt évtizedben közel ötszörösére nőtt a minimálbér

Mi a hétköznapi emberek pártja vagyunk. Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás! – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook videó-bejegyzéséhez vasárnap.

Ünnepi beszédet mond Lázár János építési és közlekedési miniszter az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulóján rendezett ünnepi rendezvényen, a Kossuth Lajos téren

A miniszter közölte,

Ha valaki, akkor mi a hétköznapi, egyszerű melósok kormánya vagyunk, közölte a miniszter lakossági fórumán, rámutatva:

11 százalékkal emeltük a minimálbért, 72 ezerről 332 ezerre emeltük fel az elmúlt évtizedben.

Lázár János: Mi nem segélyalapú, hanem munkaalapú társadalmat akarunk

Ez azt jelenti, hogy aki dolgozik, tisztességesen helytáll, betartja a törvényeket, az tud ebben az országban boldogulni munkával.

Mi nem segélyalapú, hanem munkaalapú társadalmat akarunk.

Ezért nagyon fontos az, hogy 11 százalékkal nőtt velünk a minimálbér,

Magyar Péter ezt megszüntetné és nem fogja garantálni.

– vázolta.