Lázár János: Nehézsúlyú bokszmeccsre nem lehet pehelysúlyú kezdőket küldeni

Valakinek Orbán Viktorral szemben van fenntartása, kételye, kérdése, vagy éppenséggel nem szereti. Egy dolgot azonban senki nem vitathat el tőle – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Lázár János a Lázárinfó expressz kalocsai állomásán többek közt arról is beszélt milyen fontos az, hogy kire bízzuk az ország irányítását, amikor Magyarország bajban van.
A miniszter mondandójában rámutatott, vannak olyanok, akiknek fenntartása van a miniszterelnökkel szemben, vagy éppenséggel csak nem szereti. Egy valamit azonban nem lehet a kormányfőtől elvitatni,
Amikor Magyarország bajban van, amikor Magyarország előtt nehézség áll, mindig mindenki számíthatott Orbán Viktorra.”
Bajban Orbán Viktor a legjobb, és legbiztosabb választás. Ezért kérem, hogy 2026-ban is szavazzanak rá!”
– hangsúlyozta Lázár János.
