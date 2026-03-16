Lázár János: Nem bízhatjuk Magyar Péterre a jövőnket!

„Egy Magyar Péterre nem bízhatjuk rá a jövőnket” – jelentette ki Facebook-videójában Lázár János, aki szerint a jelenlegi politikai helyzetben komoly kockázatot jelentene, ha az ország vezetése olyan kezekbe kerülne, amelyek szerinte nem a magyar érdekeket képviselik.

Az építési és közlekedési miniszter arról beszélt: Magyar Péter nem képes kiegyensúlyozott kapcsolatokat kialakítani a nemzetközi politikában. Úgy fogalmazott, hogy míg Donald Trumppal nem találja a hangot, Vlagyimir Putyinnal nem keresi a kapcsolatot, addig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel viszont baráti viszonyt épít.

Lázár János szerint mindez azért fontos kérdés, mert a magyar emberek mindennapi életét érintő döntések is politikai irányoktól függenek. Felvetette:

nem lenne jó a magyaroknak, ha az üzemanyagárakról multinacionális cégek érdekei alapján döntenének, vagy ha a kedvezményes hitelek kamatáról bankárok határoznának.

A miniszter arról is beszélt, hogy véleménye szerint az ország sorsáról nem szabad idegen bürokratákra bízni a döntést. Úgy fogalmazott: Magyar Péter politikája szerinte nem jelent reményt, hanem inkább kockázatot – még azok számára is, akik támogatják.

Lázár János úgy látja, hogy egy ilyen politikai irány súlyos következményekkel járhatna, és szerinte „drága tévedés” lenne, amelynek az árát hosszú éveken át kellene megfizetni. Ezzel kapcsolatban a 2002 utáni időszakot hozta fel példaként.

A miniszter végül hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetben Orbán Viktor jelenti a biztos választást a magyarok számára.