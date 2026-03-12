Lázár János: Nem engedünk Ukrajna zsarolásának!

Nem világos, hogy milyen irányban és céllal szállítottak pénzt és aranyrudakat az ukránok Magyarországon. Ahogy az sem, hogy leesett-e útközben a kocsiról „valami” – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter a legutóbbi Lázárinfón.
Miért fontos Ukrajnának az euróban, dollárban és aranyrudakban való szállítás? – tette fel a kérdést az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfón.
Az utcai fórumon érdeklődő tömeg előtt elhangzott a miniszter részéről, hogy
Nem tudjuk valójában, hogy ki és miért küldte ezt a lóvét. Azt tudjuk, hogy az ukránok nagyon idegesek."
Lázár János arra is kitért, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása Magyarország zsarolása, amit „hülyeség lenne hagyni.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!