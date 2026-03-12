Lázár János: Nem engedünk Ukrajna zsarolásának!

Miért fontos Ukrajnának az euróban, dollárban és aranyrudakban való szállítás? – tette fel a kérdést az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfón.

Lázárinfó: Nem világos az ukrán pénzszállítmány valódi célja (Forrás: Facebook/Lázár János)

Az utcai fórumon érdeklődő tömeg előtt elhangzott a miniszter részéről, hogy

Nem tudjuk valójában, hogy ki és miért küldte ezt a lóvét. Azt tudjuk, hogy az ukránok nagyon idegesek."

Lázár János arra is kitért, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása Magyarország zsarolása, amit „hülyeség lenne hagyni.”