Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

Lázár János

Lázár János: Mi, fideszesek, nem mondunk le egyetlen fiatalról sem

Olyan Magyarországért dolgozunk, ahol minden fiatal tud boldogulni. Lázár János elmondta: keddi fórumain több fiatal megjelent, akik kérdéseket is feltettek.
Az építési és közlekedési miniszter kedden Fejér vármegyében, Sárbogárdon és Úrhidán tartott fórumot. Lázár János a Lázárinfo Extra után közösségi oldalán számolt be róla, hogy mindkét helyszínen szép számban voltak tiszás, fideszes és bizonytalan fiatalok is. Egyesek azt kérdezték tőle, hogy a Fidesz miért mondott le róluk. A miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy ez tévedés, a kormánypárt egyetlen fiatalról sem mondott le.

Lázár János szerint a Fidesz biztosíthatja a fiatalok jövőjét szülőföldjükön Fotó: Facebook

Mi szeretnénk olyan országot Magyarországból, ahol minden esély megvan arra, hogy egy fiatal itt boldoguljon

– húzta alá Lázár János. Hozzátette, ezért dolgoztak az elmúlt 16 évben, és bár mindent még nem tudtak megtenni, nagyon sok lépéssel vannak előrébb. 

– Nem fogadjuk azt el, hogy a fiatalkora azt mondják, tiszások. Szerintünk ez tévedés, mi minden fiatallal próbálunk beszélni, és meggyőzni őket arról, jól teszik, ha a Fideszre szavaznak, mert mi biztosíthatjuk a jövőjüket – jelentette ki. 

 

