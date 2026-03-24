Lázár János: Mi, fideszesek, nem mondunk le egyetlen fiatalról sem

Az építési és közlekedési miniszter kedden Fejér vármegyében, Sárbogárdon és Úrhidán tartott fórumot. Lázár János a Lázárinfo Extra után közösségi oldalán számolt be róla, hogy mindkét helyszínen szép számban voltak tiszás, fideszes és bizonytalan fiatalok is. Egyesek azt kérdezték tőle, hogy a Fidesz miért mondott le róluk. A miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy ez tévedés, a kormánypárt egyetlen fiatalról sem mondott le.

Mi szeretnénk olyan országot Magyarországból, ahol minden esély megvan arra, hogy egy fiatal itt boldoguljon

– húzta alá Lázár János. Hozzátette, ezért dolgoztak az elmúlt 16 évben, és bár mindent még nem tudtak megtenni, nagyon sok lépéssel vannak előrébb.

– Nem fogadjuk azt el, hogy a fiatalkora azt mondják, tiszások. Szerintünk ez tévedés, mi minden fiatallal próbálunk beszélni, és meggyőzni őket arról, jól teszik, ha a Fideszre szavaznak, mert mi biztosíthatjuk a jövőjüket – jelentette ki.