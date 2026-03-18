Orbán Viktor feltette Magyarországot a világtérképre – Lázár János Pakson

Magyarország a világtérképen

Lázár János szerint a paksi atomerőmű fejlesztése jól példázza, milyen jelentősége van a stratégiai döntéseknek. Így fogalmazott:

Az atomerőmű fejlesztésének kérdése pontosan megmutatja, hogy miért mondom: Orbán Viktor feltette Magyarországot a világtérképre.”

A miniszter kiemelte, hogy a kormányfő képes a nagyhatalmakkal is tárgyalni, és Magyarország érdekében eredményeket elérni. Úgy látja, ez a képesség kulcsfontosságú abban is, hogy az ország kimaradjon a háborús konfliktusokból. Lázár János szerint ezért a jelenlegi politikai irány nemcsak választás kérdése, hanem biztonsági garancia is.