Orbán Viktor feltette Magyarországot a világtérképre – Lázár János Pakson

Paksra érkezett a Lázárinfó Expressz, ahol a közönség aktív és lelkes fogadtatásban részesítette a résztvevőket. Lázár János beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben különösen fontos a stabil vezetés, amely képes megvédeni Magyarország érdekeit. Mint mondta, az ország helyzete nemzetközi szinten is megerősödött az elmúlt években.
Magyarország a világtérképen
Lázár János szerint a paksi atomerőmű fejlesztése jól példázza, milyen jelentősége van a stratégiai döntéseknek. Így fogalmazott:
Az atomerőmű fejlesztésének kérdése pontosan megmutatja, hogy miért mondom: Orbán Viktor feltette Magyarországot a világtérképre.”
A miniszter kiemelte, hogy a kormányfő képes a nagyhatalmakkal is tárgyalni, és Magyarország érdekében eredményeket elérni. Úgy látja, ez a képesség kulcsfontosságú abban is, hogy az ország kimaradjon a háborús konfliktusokból. Lázár János szerint ezért a jelenlegi politikai irány nemcsak választás kérdése, hanem biztonsági garancia is.