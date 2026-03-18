Orbán Viktor feltette Magyarországot a világtérképre – Lázár János Pakson

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

Energikus hangulatban zajlott a paksi Lázárinfó Expressz, ahol az építési és közlekedési miniszter is megszólalt. Lázár János szerint az ország biztonságát és jövőjét Orbán Viktor képes garantálni.
Paksra érkezett a Lázárinfó Expressz, ahol a közönség aktív és lelkes fogadtatásban részesítette a résztvevőket. Lázár János beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben különösen fontos a stabil vezetés, amely képes megvédeni Magyarország érdekeit. Mint mondta, az ország helyzete nemzetközi szinten is megerősödött az elmúlt években.

Lázár János kiemelte Pakson: Orbán Viktor képes az ország érdekeit érvényesíteni nagyhatalmakkal szemben is (Forrás: Facebook/Lázár János)
Ezt üzeni Orbán Viktornak Lázár János

Magyarország a világtérképen

Lázár János szerint a paksi atomerőmű fejlesztése jól példázza, milyen jelentősége van a stratégiai döntéseknek. Így fogalmazott: 

Az atomerőmű fejlesztésének kérdése pontosan megmutatja, hogy miért mondom: Orbán Viktor feltette Magyarországot a világtérképre.”

A miniszter kiemelte, hogy a kormányfő képes a nagyhatalmakkal is tárgyalni, és Magyarország érdekében eredményeket elérni. Úgy látja, ez a képesség kulcsfontosságú abban is, hogy az ország kimaradjon a háborús konfliktusokból. Lázár János szerint ezért a jelenlegi politikai irány nemcsak választás kérdése, hanem biztonsági garancia is.

