Lázár János: Akadályozzuk meg, hogy Magyar Péter kockáztassa a magyarok pénzét!

A választás a pénzről és az elmúlt 16 év eredményeiről szól. Nem szabad megengedni, hogy Magyar Péter kockáztassa a magyarok pénzét és az elért eredményeket. Erről beszélt Lázár János a miniszterelnök országjárásának esztergomi állomásán.

Vágólapra másolva!

Beszéljünk őszintén és világosan: az áprils 12-i választás a pénzről szól, a magyar emberek pénzéről. Barátaim, túl sokba fog kerülni, drága ára lesz és órási kockázat, hogyha Magyar Pétert odaengeditek a kormányhoz. Erről beszélt Lázár János miniszter Orbán Viktor országjárásának esztergomi állomásán a tömegnek. Lázár János miniszter Orbán Viktor országjárásának esztergomi állomásán beszélt a pénz fontosságáról, a Fidesz-kormány 16 év alatt elért eredményeinek megőrzéséről (forrás: Facebook/Lázár János) Lázár János kijelentette: Magyar Péter kockáztatni fogja mindenkinek a pénztárcáját Ezt közösen meg kell akadályoznunk, meg kell védenünk azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt 16 évben elértünk.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!