Sajtószkandert tartott Lázár János a 24.hu újságírójával. Erről a közösségi oldalán posztolt a tárcavezető.

A miniszter szerint a Fidesz kampánya az elmúlt hetekben érezhetően erősödött, ugyanakkor a végső értékelést a választási eredmények adják majd meg. Kiemelte: a siker kulcsa az, hogy a politikusok közvetlenül az emberekkel beszéljenek, ne pedig felülről próbálják irányítani a kampányt, és ő maga is ezt a módszert követte az országjárás során.

Lázár János úgy fogalmazott, Orbán Viktor folyamatosan találkozik hétköznapi emberekkel, és rendkívüli energiát tesz a kampányba. A róla tett személyes megjegyzéseit pedig tudatos eszköznek nevezte:

szerinte ezzel azt kívánta érzékeltetni, hogy a hosszú kormányzás ellenére a kormányfő továbbra is aktívan és kitartóan dolgozik.

Az ukrán ügyekkel kapcsolatban Lázár János világossá tette: Magyarország nem naiv, és nem tekinti elszigetelt esetnek a különböző történéseket. Ezzel összefüggésben arra is utalt, hogy Magyarország akár keményebb eszközökkel is élhetne, de eddig visszafogottan járt el.

Lázár János elmondta, mi a kormány álláspontja

A nemzetközi kérdések kapcsán a miniszter egyértelművé tette: Magyarország katonai értelemben nem tudna érdemben részt venni távoli konfliktusokban, és szerinte az lenne a valódi probléma, ha egy ilyen helyzetben egyáltalán szükség lenne rá.

A kormány álláspontja változatlanul az, hogy az országnak ki kell maradnia a háborúkból.

Lázár János összességében úgy értékelte: a kampány fő iránya helyes, a Fidesz pedig továbbra is a közvetlen kapcsolatépítésre és a háborúból való kimaradás üzenetére építi politikáját, amely szerinte nem sérült egy-egy vitatott megszólalás miatt sem.