Lázár János szerint Magyar Péter hergel, de nincs türelme az emberekhez

Lázár János a közösségi oldalán azt tette szóvá, hogy a Tisza Párt elnöke hergeli az embereket, de amikor kritikával szembesül, akkor türelmetlenül reagál.

Az építési és közlekedési miniszter arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt elnöke hergeli az embereket, miközben nem viseli jól a kritikát. Lázár János szerint aki egy országot akar vezetni, annak türelemmel kell lennie az emberekhez, különben nem alkalmas a feladatra Fotó: Facebook/Rétvári Bence



Lázár János szerint Magyar Péter folyamatosan hazudik, manipulál, hergel és uszít

A videós bejegyzésében Lázár Jánost arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter üzent Orbán Viktor miniszterelnöknek. A politikus így válaszolt:

Magyar Péter, mikor kérdez, akkor is hazudik, ez az igazság. Azért mondom ezt, mert az nyilvánvaló, hogy az ukránok az ő szekerét akarják lendíteni azzal, hogy elzárták a kőolajvezetéket, és megpróbálnak bennünket zsarolni.”

Lázár János szerint a helyzet egyértelmű:

Magyar Péternek fel kéne őket hívni, hogy nyissák meg újra a csapot. Magyar Péter folyamatosan hazudik, manipulál, hergel és uszít.”

A videóban szóba került az is, hogy a Lázárinfók rendszeres szereplője, Szabó Bálint megjelent Magyar Péter egyik eseményén, ahol a Tisza elnöke nem kezelte olyan higgadtan a helyzetet, mint Lázár szokta saját fórumain. A miniszter erre úgy reagált: