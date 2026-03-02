Lázár János szerint Magyar Péter hergel, de nincs türelme az emberekhez

Hírlevél
Az építési és közlekedési miniszter arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt elnöke hergeli az embereket, miközben nem viseli jól a kritikát. Lázár János szerint aki egy országot akar vezetni, annak türelemmel kell lennie az emberekhez, különben nem alkalmas a feladatra.
Lázár János a közösségi oldalán azt tette szóvá, hogy a Tisza Párt elnöke hergeli az embereket, de amikor kritikával szembesül, akkor türelmetlenül reagál.

Az építési és közlekedési miniszter arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt elnöke hergeli az embereket, miközben nem viseli jól a kritikát. Lázár János szerint aki egy országot akar vezetni, annak türelemmel kell lennie az emberekhez, különben nem alkalmas a feladatra


A videós bejegyzésében Lázár Jánost arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter üzent Orbán Viktor miniszterelnöknek. A politikus így válaszolt:

Magyar Péter, mikor kérdez, akkor is hazudik, ez az igazság. Azért mondom ezt, mert az nyilvánvaló, hogy az ukránok az ő szekerét akarják lendíteni azzal, hogy elzárták a kőolajvezetéket, és megpróbálnak bennünket zsarolni.”

Lázár János szerint a helyzet egyértelmű:

Magyar Péternek fel kéne őket hívni, hogy nyissák meg újra a csapot. Magyar Péter folyamatosan hazudik, manipulál, hergel és uszít.”

A videóban szóba került az is, hogy a Lázárinfók rendszeres szereplője, Szabó Bálint megjelent Magyar Péter egyik eseményén, ahol a Tisza elnöke nem kezelte olyan higgadtan a helyzetet, mint Lázár szokta saját fórumain. A miniszter erre úgy reagált:

Mindenkihez türelem kell. Azt tudom mondani, hogy a Lázárinfókra jönnek fideszesek, tiszások, olyanok, akik tisztában vannak azzal, amit csinálnak, és olyanok is, akik kicsit zavarosabbak, de szerintem a politikához és az emberekhez nagyon nagy türelemre van szükség, és akinek nincs türelme, az ne csinálja. Hogyan akar egy ember egy országot úgy vezetni, hogy nincs türelme az emberekhez.”

 

