Ukrajna veszélyezteti Magyarország energiaellátását, Magyar Péter pedig az ő oldalukra áll

Lázár János az általa tartott Lázárinfók hangulatát idézte fel, amikor beszámolt róla, hogy eseményeit a tiszás aktivisták rendszeresen meg szokták zavarni.

Lázár János: Magyar Péter a hatalom megszerzése érdekében az ukránok mellé állt (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Amikor háborúról esik szó és háborús veszélyről, meg arról, hogy a háborúk korában élünk, ki szoktak fütyülni, kinevetnek vagy bekiabálnak”

– idézte fel a miniszter.

Lázár János szerint ez a hozzáállás tökéletesen illik a Tisza Párthoz, hiszen Magyar Péter nyíltan tagadja a háború létét, összejátszik Zelenszkijjel, és közösen akadályozzák meg, hogy a blokkolt Barátság kőolajvezeték újranyíljon.

Az a kőolajvezeték, amiről Orbán Viktor ma reggel bebizonyította, hogy jól működik”

– hívta fel a figyelmet Lázár János.

Az ukránok így veszélyeztetik minden magyar ember energiaellátásának a biztonságát, és Magyar Péter a hatalom megszerzése érdekében az ukránok mellé állt.