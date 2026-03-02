Ukrajna veszélyezteti Magyarország energiaellátását, Magyar Péter pedig az ő oldalukra áll

Lázár János az általa tartott Lázárinfók hangulatát idézte fel, amikor beszámolt róla, hogy eseményeit a tiszás aktivisták rendszeresen meg szokták zavarni.
Amikor háborúról esik szó és háborús veszélyről, meg arról, hogy a háborúk korában élünk, ki szoktak fütyülni, kinevetnek vagy bekiabálnak”
– idézte fel a miniszter.
Lázár János szerint ez a hozzáállás tökéletesen illik a Tisza Párthoz, hiszen Magyar Péter nyíltan tagadja a háború létét, összejátszik Zelenszkijjel, és közösen akadályozzák meg, hogy a blokkolt Barátság kőolajvezeték újranyíljon.
Az a kőolajvezeték, amiről Orbán Viktor ma reggel bebizonyította, hogy jól működik”
– hívta fel a figyelmet Lázár János.
Az ukránok így veszélyeztetik minden magyar ember energiaellátásának a biztonságát, és Magyar Péter a hatalom megszerzése érdekében az ukránok mellé állt.