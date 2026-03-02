Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Fontos

Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

Lázár János

Ukrajna veszélyezteti Magyarország energiaellátását, Magyar Péter pedig az ő oldalukra áll

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter összevissza beszél, tagadja a háború létét és kockázatát, összejátszik Zelenszkijjel és megakadályozzák azt, hogy a kőolajvezeték újra működjön. Aki erre képes, az veszélyes az országra – figyelmeztet Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázár JánosMagyar Péter hazugságaiBarátság kőolajvezetékVolodimir ZelenszkijMagyar Péter

Lázár János az általa tartott Lázárinfók hangulatát idézte fel, amikor beszámolt róla, hogy eseményeit a tiszás aktivisták rendszeresen meg szokták zavarni.

Lázár János: Magyar Péter a hatalom megszerzése érdekében az ukránok mellé állt.
Lázár János: Magyar Péter a hatalom megszerzése érdekében az ukránok mellé állt (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Amikor háborúról esik szó és háborús veszélyről, meg arról, hogy a háborúk korában élünk, ki szoktak fütyülni, kinevetnek vagy bekiabálnak”

– idézte fel a miniszter.

Lázár János szerint ez a hozzáállás tökéletesen illik a Tisza Párthoz, hiszen Magyar Péter nyíltan tagadja a háború létét, összejátszik Zelenszkijjel, és közösen akadályozzák meg, hogy a blokkolt Barátság kőolajvezeték újranyíljon. 

Az a kőolajvezeték, amiről Orbán Viktor ma reggel bebizonyította, hogy jól működik

– hívta fel a figyelmet Lázár János.

Az ukránok így veszélyeztetik minden magyar ember energiaellátásának a biztonságát, és Magyar Péter a hatalom megszerzése érdekében az ukránok mellé állt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!