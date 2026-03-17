Lázár János: Válsághelyzetben csak Orbán Viktorra lehet számítani

Lázár János épitési és közlekedési miniszter legújabb Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a világ egyre bizonytalanabb időszakba lépett.
Most pedig a veszélyek korába érkeztünk, amikor a biztosat nem szabad a bizonytalanra cserélni
– írta bejegyzésében.
A miniszter szerint ilyen helyzetben különösen fontos a stabil politikai vezetés. A politikus szerint az elmúlt években több nehéz helyzetet is sikerült kezelnie az országnak Orbán Viktor vezetésével. Bejegyzésében példaként említette az árvizeket, a járványhelyzetet, valamint a devizahitelek válságának utóhatásait.
Lázár János szerint a miniszterelnök vezetésének köszönhető az is, hogy Magyarország migrációs szempontból zárt maradt, és kimaradt az ukrajnai háborúból. A miniszter bejegyzése végén a következő választásról is szólt.
Úgy fogalmazott:
szerinte nehéz helyzetekben Orbán Viktor jelenti a „legjobb és legbiztosabb választást”, ezért arra kérte a választókat, hogy a következő országgyűlési választáson is támogassák a miniszterelnököt.