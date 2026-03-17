Lázár János: Válsághelyzetben csak Orbán Viktorra lehet számítani

A jelenlegi politikai helyzetről és a kormány szerepéről írt közösségi oldalán Lázár János. A politikus a kalocsai Lázárinfó Expresszen elhangzottak kapcsán arról beszélt, hogy szerinte válsághelyzetben Orbán Viktor vezetésére lehet számítani.
Lázár János épitési és közlekedési miniszter legújabb Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a világ egyre bizonytalanabb időszakba lépett.

Ünnepi beszédet mond Lázár János építési és közlekedési miniszter az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulóján rendezett ünnepi rendezvényen, a Kossuth Lajos téren
Fotó: Polyák Attila

Most pedig a veszélyek korába érkeztünk, amikor a biztosat nem szabad a bizonytalanra cserélni

– írta bejegyzésében.

A miniszter szerint ilyen helyzetben különösen fontos a stabil politikai vezetés. A politikus szerint az elmúlt években több nehéz helyzetet is sikerült kezelnie az országnak Orbán Viktor vezetésével. Bejegyzésében példaként említette az árvizeket, a járványhelyzetet, valamint a devizahitelek válságának utóhatásait.

Lázár János szerint a miniszterelnök vezetésének köszönhető az is, hogy Magyarország migrációs szempontból zárt maradt, és kimaradt az ukrajnai háborúból. A miniszter bejegyzése végén a következő választásról is szólt.

Úgy fogalmazott: 

szerinte nehéz helyzetekben Orbán Viktor jelenti a „legjobb és legbiztosabb választást”, ezért arra kérte a választókat, hogy a következő országgyűlési választáson is támogassák a miniszterelnököt.

