Lázár János: Zelenszkij az életéért küzd!

Az építési és közlekedési miniszter Ukrajna szorult helyzetéről beszélt a legutóbbi Lázárinfón. Lázár János kiemelte: Ukrajnának elfogytak a tartalékai, Zelenszkij pedig politikai és szó szerinti értelemben is az életéért küzd.
„Elfogyott a pénz, elfogyott a fegyver, elfogyott a paripa” – jelentette ki Lázár János Ukrajna egyre szorultabb helyzetére utalva. Azt is hozzátette, hogy ilyen erőviszonyok mellett esélytelen, hogy megnyerjék a háborút, Zelenszkij pedig szorult helyzetében egyre irreálisabb módszerekkel próbálja menteni a helyzetet.
Lázár János: Ukrajna nem tud győzni, helyette ezt teszik
A miniszer kiemelte: Zelenszkij egy dolgot tudott csak megígérni az ukránoknak: ha az oroszokat nem is tudják legyőzni, Ukrajna akkor is az Európai Unió tagja lesz. Lázár János hangsúlyozta:
nekünk az az érdekünk, hogy soha az életben ne legyenek tagok, mert akkor a hiányzó forrásokat a magyar háztartásoktól vennék el.
