Lázár János: Zelenszkij ne a magyar népnek adjon házi feladatot!

Lázár János a közösségi oldalán a leghatározottabban elítélte Zelenszkijnek a magyar belpolitikával kapcsolatos kijelentéseit.
Lázár János: A tisztességes, jó gondolkodású magyar embereknek össze kell fogni, most már nemcsak a hazánkért, hanem Zelenszkijjel és az ukránokkal szemben is
A videós bejegyzésében Lázár János úgy fogalmazott:
Egy naponta több ezer áldozattal járó, háborút viselő ország elnöke azt mondta, hogy Orbán Viktor nem fogja megnyerni a választásokat.”
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarországon nem külföldi vezetők, hanem a magyar emberek döntenek a kormány összetételéről.
Miután nem Zelenszkij dönti el, hogy ki lesz Magyarországon a miniszterelnök és ki fog kormányt alakítani, hanem a magyar emberek”
– mondta, hozzátéve, megdöbbentő, hogy az ukrán elnök a saját országa helyett a magyar választásokkal foglalkozik.
Lázár szerint Zelenszkij nyomásgyakorlással próbál élni, amikor az olajszállítás kérdését a választás kimeneteléhez köti. A miniszter úgy fogalmazott:
Tulajdonképpen nyíltan megfenyeget és zsarol, hogyha nem úgy dől el a választás, hogy ő szeretné, akkor nem tárgyal a magyarokkal az olcsó orosz olaj kőolajvezetéken való Magyarországra jutásáról.”
A politikus külön is üzent az ukrán elnöknek:
Zelenszkij házi feladatot legfeljebb az igenember haverjának, Magyar Péternek adjon, de ne a magyar népnek!”
Lázár János szerint a jelenlegi helyzetben a magyar választók szuverenitása a tét, és nem engedhető meg, hogy külföldről próbálják befolyásolni a döntést.
Nekünk pedig tisztességes, jó gondolkodású magyar embereknek össze kell fogni, most már nemcsak a hazánkért, hanem Zelenszkij és az ukránokkal szemben is”
– mondta a bejegyzése zárásaként Lázár János.