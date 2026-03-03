Lázár János: Zelenszkij ne a magyar népnek adjon házi feladatot!

Lázár János a közösségi oldalán a leghatározottabban elítélte Zelenszkijnek a magyar belpolitikával kapcsolatos kijelentéseit.

Reagált az építési és közlekedési miniszter is Volodimir Zelenszkijnek arra a kijelentésére, amelyben az ukrán elnök arról beszélt, hogy Orbán Viktor nem fogja megnyerni a magyar választásokat. Lázár János szerint elfogadhatatlan, hogy egy háborúban álló ország vezetője beavatkozzon a magyar belpolitikába



Lázár János: A tisztességes, jó gondolkodású magyar embereknek össze kell fogni, most már nemcsak a hazánkért, hanem Zelenszkijjel és az ukránokkal szemben is

A videós bejegyzésében Lázár János úgy fogalmazott:



Egy naponta több ezer áldozattal járó, háborút viselő ország elnöke azt mondta, hogy Orbán Viktor nem fogja megnyerni a választásokat.”

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarországon nem külföldi vezetők, hanem a magyar emberek döntenek a kormány összetételéről.

Miután nem Zelenszkij dönti el, hogy ki lesz Magyarországon a miniszterelnök és ki fog kormányt alakítani, hanem a magyar emberek”

– mondta, hozzátéve, megdöbbentő, hogy az ukrán elnök a saját országa helyett a magyar választásokkal foglalkozik.

Lázár szerint Zelenszkij nyomásgyakorlással próbál élni, amikor az olajszállítás kérdését a választás kimeneteléhez köti. A miniszter úgy fogalmazott:

Tulajdonképpen nyíltan megfenyeget és zsarol, hogyha nem úgy dől el a választás, hogy ő szeretné, akkor nem tárgyal a magyarokkal az olcsó orosz olaj kőolajvezetéken való Magyarországra jutásáról.”

A politikus külön is üzent az ukrán elnöknek:

Zelenszkij házi feladatot legfeljebb az igenember haverjának, Magyar Péternek adjon, de ne a magyar népnek!”

Lázár János szerint a jelenlegi helyzetben a magyar választók szuverenitása a tét, és nem engedhető meg, hogy külföldről próbálják befolyásolni a döntést.

Nekünk pedig tisztességes, jó gondolkodású magyar embereknek össze kell fogni, most már nemcsak a hazánkért, hanem Zelenszkij és az ukránokkal szemben is”

– mondta a bejegyzése zárásaként Lázár János.