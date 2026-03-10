Lázár János: Mi mindig felelősséget vállalunk mindenkiért

„Mi mindig felelősséget vállalunk mindenkiért, azokért is, akik ránk szavaztak, és azokért is, akik ellenünk adták a voksukat” – jelentette ki Facebook-videójában Lázár János.

Fotó: Fehér Gábor/ Fejér Megyei HÍrlap

Az építési és közlekedési miniszter szerint ez az egyik legfontosabb különbség a Fidesz és a többi politikai párt között. Úgy fogalmazott: a kormányzó politikai közösség nemcsak saját szavazóinak érdekeit képviseli, hanem minden magyar emberért felelősséget vállal.

Lázár János hangsúlyozta: a Fidesz mindig a „hétköznapi, egyszerű emberek pártja” volt, és az is marad a jövőben. Mint mondta, a kormány döntései során folyamatosan azt tartják szem előtt, hogy minden állampolgárt szolgáljanak – függetlenül attól, hogy kire szavazott a választásokon.

A miniszter úgy fogalmazott: mindazok számíthatnak a kormányra, akik támogatják a Fideszt, de azok is, akik nem rájuk adták a voksukat.

Álláspontja szerint a kormányzás lényege éppen az, hogy a döntések az egész ország javát szolgálják.

Beszéde végén Lázár János a megszokott felhívással zárta gondolatait: „Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”