Lázár: Nem jön kőolaj, nem megy gáz és nincs pénz!

Zelenszkij zsarol bennünket, fenyeget minket, és ez azért teszi, mert azt akarja, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amelyik meg fogja szavazni az EU-s csatlakozását Ukrajnának. Ez a vita tárgya és lényege. Ezekkel a szavakkal összegezte a jelenlegi kemény konfliktusokat Lázár János miniszter a Lázárinfó mátészalkai állomásán.

forrás: Facebook/Lázár János

A Lázárinfó kemény üzenete

De zsarolásnak és fenyegetésnek nem lehet engedni. Ezért addig nem adunk gázt Ukrajnának és nem járulunk hozzá a hitelfelvételhez sem, amíg nem jön az olaj – fogalmazta meg a magyar kormány válaszlépéseit Lázár János.