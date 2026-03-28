Lázár: Nem jön kőolaj, nem megy gáz és nincs pénz!

Amíg Zelenszkij zsarolja és fenyegeti Magyarországot, mert egy ukrán bábkormányt akar, addig nem megy gáz Ukrajnába és nem járul hozzá a kormány az uniós hitelfelvételhez sem. Erről beszélt a miniszter a Lázárinfó mátészalkai állomásán.
Zelenszkij zsarol bennünket, fenyeget minket, és ez azért teszi, mert azt akarja, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amelyik meg fogja szavazni az EU-s csatlakozását Ukrajnának. Ez a vita tárgya és lényege. Ezekkel a szavakkal összegezte a jelenlegi kemény konfliktusokat Lázár János miniszter a Lázárinfó mátészalkai állomásán.
A Lázárinfó kemény üzenete
De zsarolásnak és fenyegetésnek nem lehet engedni. Ezért addig nem adunk gázt Ukrajnának és nem járulunk hozzá a hitelfelvételhez sem, amíg nem jön az olaj – fogalmazta meg a magyar kormány válaszlépéseit Lázár János.
