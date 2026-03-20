Lázárinfó: Gyűlöletre és bosszúra nem építhetjük Magyarország jövőjét!

Ellenfelünk haragja nemcsak, hogy belső viszályt szít, hanem öncélú bosszújával még ki is szolgáltatja hazánkat a háborúnak, a nagyhatalmaknak és a nagytőkének is. Ezekkel a szavakkal hívta fel Lázár János a választás tétjére az összegyűlt tömeg figyelmét a Lázárinfó mohácsi állomásán.
Bűnös alkukról is szólt a Lázárinfó Mohácson
A miniszter arra is felhívta a tömeg figyelmét, hogy nem ismerjük a részleteit annak, hogy a Tisza Párt Magyar Péterrel az élén milyen alkukat kötött Brüsszellel és Zelenszkijjel, de az biztos, hogy ők minden eszközzel azért küzdenek, hogy ne Orbán Viktor alakíthasson kormányt.
A mohácsi Lázárinfó Expresszen arról is szó esett, hogy Magyarország csak békével és a kimaradás politikájával maradhat fenn az átalakuló világban.
Erre pedig egyedül Orbán Viktor és a Fidesz a garancia!