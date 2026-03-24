Jön a vizsgálat, retteghetnek a tiszások – minden amit tudunk a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási botrányról

Mint korábban megírtuk, egy hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Az ügyben Orbán Anita neve is felmerült, akit a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjeként emlegetnek. A hanganyag alapján az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll a politikussal, és szakmai kérdésekben is segíti.

Átfogó vizsgálat jön a titkosszolgálati a lehallgatási ügyben

Az ügyben Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el.

Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki

– írta a kormányfő. Orbán Viktor szerint mindez azért annyira megdöbbentő, mert a Tisza Párt tudtával és érdekében történt. Úgy véli, mindez túl van minden határon.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter közölte: az ügyet a miniszterelnök utasítása alapján haladéktalanul, teljes részletességgel kivizsgálják, és megteszik a szükséges jogi lépéseket. A kormány álláspontja szerint nem tűrhető, hogy idegen hatalmak vagy titkosszolgálatok beavatkozzanak a magyar választásokba, különösen annak érdekében, hogy egy Ukrajnát feltétel nélkül támogató kormány kerüljön hatalomra.

Tuzson Bence hangsúlyozta: egy ilyen forgatókönyv szerinte veszélybe sodorná Magyarország békéjét és biztonságát, ezért a kormány továbbra is minden eszközzel fellép az ilyen befolyásolási kísérletek ellen. Mint fogalmazott, Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek.

Panyi Szabolcs bevallotta: ő volt az

„Az önmagát újságírónak kiadó Panyi Szabolcs lebukott, hogy külföldi szolgálatokkal működik együtt a magyar külügyminiszter lehallgatása érdekében. A Tisza külügyminiszter-jelöltjének bizalmas barátja (legalább) egy idegen állam ügynöke” – állapította meg Gulyás Gergely. Gulyás szerint ide vezet az idegen érdekek kiszolgálása, a Tisza Kijev és Brüsszel szolgálatában álló politikája. A miniszter hozzátette: ha Magyarországon Tisza-kormány lenne, akkor külföldi ügynökök dönthetnének arról, hogy ki eléggé ukránbarát ahhoz, hogy a külügyminisztériumban dolgozzon.