Panyi Szabolcs

Kísértetiesen emlékeztet valamire a Panyi Szabolcs-féle lehallgatási botrány

Nemzetközi párhuzamok rajzolódnak ki a Panyi Szabolcshoz köthető lehallgatási ügyben. A mostani botrány több ponton is összeköthető a német kancellár telefonjának lehallgatásával.
A Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatásából kirobbant botrány több elemében is emlékeztet az Angela Merkel elleni korábbi amerikai titkosszolgálati akcióra – számolt be a Tűzfalcsoport. Még 2013-ban Edward Snowden hozta nyilvánosságra, hogy az amerikai NSA éveken át figyelte a német kancellár mobiltelefonját. A lehallgatás már 2002-ben megkezdődött, és egészen 2013-ig tartott.

Nagy port kavart a Panyi Szabolcs nevéhez köthető lehallgatási botrány (Forrás: Facebook)
Nagy port kavart a Panyi Szabolcs nevéhez köthető lehallgatási botrány (Forrás: Facebook)

Összefüggés lehet a két lehallgatási botrány között

A Tűzfalcsoport szerint a Merkel-ügy és a mostani botrány közötti párhuzam nemcsak a lehallgatás ténye, hanem a nemzetközi titkosszolgálati háttér miatt is releváns. Míg Angela Merkel esetében az amerikai NSA végzett megfigyelést, addig a mostani ügyben is külföldi szolgálatok szerepe merül fel. A párhuzamot tovább erősíti, hogy

egy amerikai nemzetbiztonsági eseményen Panyi Szabolcs is jelen volt, ahol az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács egyik vezető tisztségviselője szokatlanul közvetlen hangnemben fordult hozzá. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a mostani lehallgatási ügy mögött is hasonló, nemzetközi kapcsolatrendszer állhat, mint a Merkel elleni korábbi titkosszolgálati akció esetében.

 

