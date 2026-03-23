Egészen arcátlan álhír jelent meg Orbán Viktorról, a lengyel kormány állhat az akció mögött

A Brussels Signal beszámolója szerint azonban az egész történet megalapozatlan lehet. A lapnak nyilatkozó magas rangú lengyel tisztviselő egyenesen azt állította: nincs tudomása semmilyen, az amerikai újság által említett dokumentum létezéséről. Mint fogalmazott, legjobb esetben is egy „készülőben lévő anyagról” lehet szó, amelyet lengyel szervek állíthatnak elő.

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának dunaújvárosi állomásán, a Dózsa György téren 2026. március 18-án

A Washington Post cikke szerint egy meg nem nevezett ország hírszerzése fedezett fel egy tervet, amely alapján a magyar miniszterelnök állítólag az orosz titkosszolgálattal együttműködve saját maga ellen szervezne merényletet. A cikk szerzője ugyanakkor semmilyen konkrét, ellenőrizhető forrást nem nevezett meg, csupán annyit közölt, hogy az újság „áttekintette” a szóban forgó jelentést.

A Mandiner felhívta a figyelmet arra is, hogy a cikket jegyző újságíró korábban együtt dolgozott egy ismert, Magyarországgal szemben kritikus publicistával, aki évek óta bírálja a magyar kormányt. A lap szerint ez tovább erősíti annak gyanúját, hogy politikai motiváció állhat a történet mögött.

Az ügy újabb példája lehet annak, hogyan jelennek meg ellenőrizetlen információk a nemzetközi sajtóban, amelyek később komoly politikai következményekkel járhatnak. A brüsszeli lap szerint mindenképpen indokolt a történet alapos kivizsgálása, különösen annak fényében, hogy egyes források szerint akár tudatos dezinformációs kampányról is szó lehet.