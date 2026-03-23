Egészen arcátlan álhír jelent meg Orbán Viktorról, a lengyel kormány állhat az akció mögött

A Brussels Signal beszámolója szerint azonban az egész történet megalapozatlan lehet. A lapnak nyilatkozó magas rangú lengyel tisztviselő egyenesen azt állította: nincs tudomása semmilyen, az amerikai újság által említett dokumentum létezéséről. Mint fogalmazott, legjobb esetben is egy „készülőben lévő anyagról” lehet szó, amelyet lengyel szervek állíthatnak elő.
A Washington Post cikke szerint egy meg nem nevezett ország hírszerzése fedezett fel egy tervet, amely alapján a magyar miniszterelnök állítólag az orosz titkosszolgálattal együttműködve saját maga ellen szervezne merényletet. A cikk szerzője ugyanakkor semmilyen konkrét, ellenőrizhető forrást nem nevezett meg, csupán annyit közölt, hogy az újság „áttekintette” a szóban forgó jelentést.
A Mandiner felhívta a figyelmet arra is, hogy a cikket jegyző újságíró korábban együtt dolgozott egy ismert, Magyarországgal szemben kritikus publicistával, aki évek óta bírálja a magyar kormányt. A lap szerint ez tovább erősíti annak gyanúját, hogy politikai motiváció állhat a történet mögött.
Az ügy újabb példája lehet annak, hogyan jelennek meg ellenőrizetlen információk a nemzetközi sajtóban, amelyek később komoly politikai következményekkel járhatnak. A brüsszeli lap szerint mindenképpen indokolt a történet alapos kivizsgálása, különösen annak fényében, hogy egyes források szerint akár tudatos dezinformációs kampányról is szó lehet.