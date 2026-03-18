Fontos határidő jár le ma a választásokkal kapcsolatban

A www.valasztas.hu oldalról kiderül, hogy a 492 123 levélszavazásra regisztráló választópolgárból legtöbben romániai (205 961), illetve szerbiai (68 256) értesítési címet adtak meg, 177 392-en pedig e-mailes elérhetőséget jelöltek meg.

Március 18-án, 16 órakor lejár a levélszavazásra regisztrálás határideje (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)

A tavaszi országgyűlési választáson a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak. Ehhez előbb regisztrálniuk kell az NVI-nél, az iroda ez után levélben juttatja el a szavazási iratcsomagot - köztük az országgyűlési választás szavazólapját - a választópolgárhoz, aki a voksát levélben adhatja le. Az NVI arra a címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt, de a választó dönthet a szavazási levélcsomag személyes átvétele mellett is.

Figyelni kell, hogy helyes adatok szerepeljenek a levélszavazás adatbázisában

Aki előzőleg már sikeresen regisztrált, annak nem kell új kérelmet benyújtania, mert a korábbi tíz évig érvényes, és több esetben - például a szavazási irat leadásával - újraindul az érvényességi idő. A Nemzeti Választási Iroda tavaly ősszel küldött tájékoztató levelet a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak, amelyben figyelmeztetik őket, hogy ne felejtsék el bejelenteni, ha a regisztrációjuk óta változtak adataik, például azért, mert elköltöztek.