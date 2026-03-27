Megérkeztek az első levélszavazatok, közel félmillióan jelezték, hogy így szavaznak

Megérkeztek az első levélszavazatok a Nemzeti Választási Irodához (NVI), már több mint ezer levélszavazatot visszajuttattak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési választásra – számolt be róla az MTI a www.valasztas.hu pénteki adatai alapján.

Ismeretes: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-ei országgyűlési választáson, ehhez március 18-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 ezren tették meg.

A közlemény szerint

azok a levélben szavazók, akik azt kérték, hogy személyesen vehessék át a szavazási levélcsomagjukat, ezt szombattól, illetve hétfőtől tehetik meg a kijelölt külképviseleteken, az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településén, vagy a kijelölt határ menti településeken.

A szavazási levélcsomagot kizárólag a jegyzéken szereplő választópolgár veheti át, meghatalmazottja nem. Lehetőség van arra, hogy a szavazólap és a nyilatkozat kitöltése után a választópolgár a külképviseleten leadja szavazatát.

Fontos tudnivaló, hogy annak, aki a válaszboríték leadására megjelenik a külképviseleten, személyazonossága ellenőrzése nélkül biztosítani kell, hogy a saját vagy más választópolgár válaszborítékját bedobja az urnába.

A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza voksát az NVI-hez. A válaszborítékot feladhatja postán, feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, de a válaszboríték leadható Magyarországon, bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában a szavazás napján.

